El inicio de un nuevo año siempre es el momento ideal para hacer una limpieza profunda en el clóset, sacar aquellas prendas que llevan meses guardadas y que por más que se intenta no van con el estilo que se tiene. En ocasiones se suelen hacer compras impulsivas de artículos que solo se usan una vez o ninguna, lo que contribuye a la acumulación de ropa en el armario.

La ropa es para muchas personas una debilidad, y en esta temporada suele haber diversas razones para comprarla, ya sea dinero extra, descuentos, regalos o la intención de crear nuevos outfits para las fiestas, sin embargo, son artículos que se suman a todo lo adquirido en el año más lo que nunca salió del clóset.

Las consecuencias de la acumulación en el armario son muchas y algunas seguro las has vivido como la sensación de no tener nada que ponerte, a pesar de tener un clóset lleno, olvidar que guardabas ciertas prendas o pasas horas y horas frente al espejo esperando por fin obtener el outfit ideal.

Si aún dudas de lo sano que es hacer un détox a tu clóset, Cecilia Ollero, country manager de GoTrendier en México, app líder de moda sostenible, comparte las razones de realizar un détox en el clóset, así que manos a la obra.

La limpieza de tu clóset es una buena forma de empezar el año. ESPECIAL/FOTO DE SARAH BROWN EN UNSPLASH.

1. Reconectas con prendas importantes

El proceso de sacar las prendas del clóset, mirarlas y revisar su estado te hará evaluar cada una y ayudará a conservar aquello que realmente te hace sentir bien, hasta podrás reencontrarte con ropa que habías olvidado, pero no dejó de ser importante para ti. Además, encontrarás prendas que pueden tener un espacio en tu corazón, pero necesitan un nuevo camino como el reciclaje, tener esta acción consciente es una palomita de salud mental que te generará una emoción nueva.

Haz détox en tu clóset. ESPECIAL/FOTO DE PIOTR SZULAWSKI EN UNSPLASH.

2. Reafirmas tu estilo

Las tendencias y tus gustos pueden modificarse de diversas formas en tan sólo un año; entender qué prendas van contigo y cuáles han dejado de coincidir con lo que te gusta, lo que permitirá confirmar tus intereses por cierto tipo de moda, además tendrás mayor claridad sobre qué ropa va más con tu personalidad. Esto hace que tu clóset tenga ropa con la que te identifiques y evitarás tener prendas innecesarias.

Conocer tu estilo facilita tu compra de prendas. ESPECIAL/FOTO DE AREM BELIAIKIN EN UNSPLASH.

3. Tomas decisiones más rápidas

Conocer más tu estilo, las prendas que tienes y contar con un armario depurado te permite facilitar el armado de tus outfits antes de salir de cita, con amigos o al trabajo, pues ya no buscarás entre prendas innecesarias. Además, podrás dar más de los siete usos promedio que tiene una prenda antes de ser desechada, de acuerdo con Ollero.

Ordenar tu clóset te libera de una "preocupación" innecesaria. ESPECIAL/FOTO DE TU TU EN UNSPLASH.

4. Te da un efecto positivo en el bienestar físico y mental

Deshacerte de lo innecesario te da siempre una sensación de bienestar, pues liberaste tu mente y cuerpo de algo a lo que podrías dedicarle mucho tiempo y eso te generaba “preocupación”. Un clóset no saturado no sólo te dará más espacio físico, sino también contribuye a tu orden mental, podrás reacomodar a tu gusto, ya sea por colores, materiales y demás ¿Cuánto tiempo llevas intentándolo?

Recicla tus prendas o se parte de la economía circular a través de ellas. ESPECIAL/FOTO DE CHASTITY CORTIJO EN UNSPLASH.

5. Puedes generar dinero extra

Al finalizar el détox te darás cuenta de que dejaste fuera de tu clóset prendas que ya no van con tu estilo, no las guardes en cajas, solo vas a acumular, mejor revisa el estado de cada prenda para entender cuáles deben ir a un proceso de reciclaje o bien pueden circular, en este inicio de año generar un ingreso extra te ayudará en esta cuesta de enero. Si sientes que no tienes muchos contactos en redes sociales para empezar a vender tu ropa, puedes sumarte a una app. Al respecto, Cecilia Olleno indica que “apoyarte en una plataforma te permite aprovechar su alcance y experiencia, nosotros contamos con millones de personas interesadas en adquirir ropa de segunda mano, además puedes beneficiarte de tener alcance a nivel nacional”.

Este nuevo año ¡hazlo diferente! Inicia con el pie derecho en todos los sentidos posibles. Reconecta contigo, con tus artículos y lleva con orgullo el estilo que hoy te acompaña. Maximiza tus tiempos al elegir tus prendas, realiza compras inteligentes y procura ingresos adicionales con un clóset funcional.

Con información de GoTrendier.

XM