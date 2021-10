Mexicanas in México? El nuevo street style

La nueva manera de buscar outfit inspo? En donde ocurre todo, en la calle misma! No hay mejor manera de saber las tendencias actuales que saliendo a ver que esta usando la gente. Te gusto la forma de vestir de alguien en la calle? Tomale foto!

Seguro han escuchado hablar en las paginas de instagram de Madrilians in Madrid o Milanesi a Milano, pero tambien existe una con fotos de Mexicanas estilosas en las calles de Guadalajara, San Miguel y Chihuahua. Aun no tiene tantas fotos como las de los otros paises pero cualquiera puede mandarles DM con fotos de personas con mucho estilo en las calles de Mexico. Creo que es mil veces mas divertido estar haciendo scroll en Instagram con fotos infinitas de outfits y aparte nos dan muchas ideas de como combinar esos jeans rosas por ejemplo que estan tan IN. Hay muchas otras cuentas que puedes visitar de fuera para inspirarte en tus outfits diarios como Parisians in Paris, Romanians in Rome, Santanderinians in Santander, Berliners in Berlin y la lista sigue con cualquier lugar de tu prederencia. Me encanta poder tener algo tan visual para poder crear looks con ciertas piezas que tal ves no tengo idea de con que usarlas.

Esta es una forma muy cool de hacer trendhunting y coolhunting sin tener que leer miles de articulos o revistas. Todo esta a tu alcance con solo un click a este instagram. La proxima vez que tu veas un outfit que amaste en la calle, tomale foto y envialo a la pagina para que todos puedan ver que nosostros tambien tenemos un estilazo digno de compartir con el mundo!

