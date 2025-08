Así es como la comida chatarra y la tecnología afectan a los jóvenes

En la actualidad, los jóvenes y adultos jóvenes de México presentan un mayor deterioro en la salud mental , a comparación con adultos de mayor edad. Esto se debe a la mezcla de varios factores, incluidos la estructura social, la tecnología y la alimentación.

Según el reporte Mental State of the World, realizado por Sapien Labs y su Global Mind Project, este deterioro no solo tiene que ver con “menor felicidad”, sino que representa un desgaste en las funciones mentales esenciales para ser productivos y lograr sobrellevar la vida. La regulación de pensamientos, el control de emociones y las relaciones positivas con el entorno también se ven afectados.

Estos son los factores que influyen

La salud mental de los jóvenes se ha ido dañando por una combinación de los siguientes factores:

Cambios en la estructura social

Acceso temprano a dispositivos electrónicos como smartphones o tabletas.

Consumo de alimentos ultraprocesados.

Exposición a pesticidas, plásticos y demás tóxicos ambientales.

De acuerdo con los especialistas, este es un llamado de atención urgente , ya que los datos revelan un patrón a nivel global.

Por su parte, según Tara Thiagarajan fundadora y científica en jefe de Sapien Labs, “los adultos mayores mantienen niveles relativamente buenos de bienestar. Casi la mitad de los adultos jóvenes experimenta dificultades debilitantes o un estado de angustia significativo”.

¿Qué se puede hacer?

Los expertos recomiendan proteger a las infancias y adolescencias, evitando lo más que se pueda la comida chatarra, y en su lugar, ofrecerles una dieta balanceada, rica en nutrientes y vitaminas.

Cuidar el entorno en el que se desenvuelven, ya sea familiar o social, puede ayudar a desarrollar habilidades sociales sanas.

Además, evitar la exposición temprana a dispositivos también es primordial, ya que hoy en día los niños prefieren jugar en línea que salir a jugar a la calle, y como ya se mencionó, estos son los factores principales de que los jóvenes de hoy presenten mayores problemas de salud mental.

Un ambiente sano propiciará una mente sana.

