Libros recomendados: Uno siempre cambia al amor de su vida por otro amor o por otra vida

Uno siempre cambia al amor de su vida por otro amor o por otra vida fue el primer libro de Amalia Andrade y que cumple casi siete años de su lanzamiento. Como la autora nos contó, surgió de un desamor muy profundo: “El otro día yo decía que poco hablamos de la envidia, es una emoción con una connotación muy negativa y es que a mí el mal de amor me da muy duro y envidio mucho a esas personas a las que les da como sin nada”.

Los momentos de dolor también son una oportunidad para sanar / Foto: Claudio Jimeno

Fue una ruptura muy difícil que le permitió darse cuenta de cosas muy importantes y desmentir cosas con las que creció. La primera, esa noción errónea de que se está incompleto y que sólo otra persona nos puede completar, es decir, que somos una media naranja y que necesitamos otra media para completarnos. Esa ruptura le ayudó mucho a reconstruir esas ideas erróneas del amor romántico porque ella, en su caso, aprendió del amor viendo la película de La Sirenita, que es una chica súper talentosa con una voz increíble y renuncia a su voz, que es su mayor don con tal de irse detrás de Erick, a quien casi no conoce, y eso no está bien, sus padres, dejó todo. A Amalia le sirvió para replantearse muchas cosas y darse cuenta que los momentos donde hay mucho dolor también son una gran oportunidad de sanar, reconstruirse, reinventarse.

De alguna manera también con este libro quiere conectar con esa gente que quizá se encuentra en una misma etapa.

¿Va para un público en especial?

“Ha sido maravilloso porque si te soy honesta pensé que iba a tener audiencia muy joven o adolescentes, pero yo lo hice para cualquier persona porque todos hemos tenido el corazón roto. Creo que igual tengo una audiencia joven pero tipo 25, 20, 35 ó 40, incluso mamás, el libro está lleno de humor que trata este tema con ligereza y que ha conectado muy bien”.

¿Conectar el amor con el humor? ¿Reírnos de nuestro drama crees que lo repara?

“De hecho yo creo que el humor es infinitamente reparador, esencial es un lugar donde el desamor, tristeza, corazón roto suelen ser tan dramáticos que uno no los pone al lado del humor y por eso era para mí tan importante que nos pudiéramos reír de nuestras desgracias”.

¿Se incluyó un nuevo capítulo?

“Es algo que espero que sea muy útil porque se titula Para el amor post desamor, creo que amar de nuevo después de haber tenido el corazón profundamente roto es todo un reto, queremos tener relaciones mejores cuando algo salió mal, queremos que funcione y hacer las cosas bien pero estamos llenos de inseguridades y fantasmas, pero es con el mismo humor de siempre una guía para lanzarse a las aguas del amor después de haber tenido el corazón roto”.

¿Interactuar con el lector, así lo pensaste?

“Así soy yo, así lo pensé, hay autores que me han influenciado mucho Carry Smith una de las precursoras, me parecía fundamental que fuera un diálogo, quería que se sintiera como que uno hablara con una buena amiga y para eso no sirve un monólogo, que hable yo sola, sino que hablemos juntos. Hay espacios en lo que yo hablo y hay espacios donde el lector puede interactuar para que el libro sea entre dos”.

¿Mientras escribes agregas los gráficos?

“Va al mismo tiempo, escribo y dibujo al mismo tiempo, soy muy visual al momento de organizar y estructura el libro. Lo voy pensando, lo acompaño con una ilustración, escribo”.

¿Qué te inspira para seguir?

“Para mí escribir es vivir. Yo necesito escribir para poder entenderme a mí misma. Es un lugar donde me encuentro a mí misma, la escritura y lectura, el dibujo”.

Pensaste alguna vez, cuando eras niña, ¿que te ibas a dedicar a esto?

“Nunca me imaginé que fuera a dedicarme al dibujo precisamente porque nos enseñan esta trampa horrible de que los dibujos son solamente para niños y que no tiene espacio en la vida adulta. Hay lectores que a lo mejor se acercan al libro y sienten que no es para ellos porque tiene dibujos. Los dibujos son para todos, no tiene edad, de hecho dibujar es sumamente terapéutico. Te ayuda a entender muchas cosas y me encanta dibujar”.

¿Cómo combinas tu trabajo, escribir y dibujar, con algo más como las redes sociales?

“Sí, redes sociales es fundamental para promover mi trabajo para crear una comunidad me muevo mucho en Instagram @amaliandrade_ mis días básicamente es trabajar en los libros, su aprobación, como escritora, periodista, colaboro en medios”.

¿Qué te falta hacer?

“Muchas cosas, yo quisiera hacer una película, escribir una película, muchos libros, libros para niños. Me falta la vida entera”.

En breve, ¿qué hacer con un corazón roto?

“El mejor tip es algo que parece muy difícil, entiendan que está bien estar mal, es uno de los capítulos. Cuando uno tiene el corazón roto es tan doloroso que puede ser tan desolador o desesperante que uno quiere que pase rápido y eso no funciona así. El corazón tiene sus tiempos y uno tiene que genuinamente atravesarlos. Si uno no los atraviesa, no los sana. Uno tiene que aceptar que va a estar mal un tiempo, está bien y que todo va a sanar”.

