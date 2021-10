Libros recomendados: Un viaje interior con Robert Greene

Un libro llegó por paquetería hasta mi escritorio y al abrirlo descubrí que era Las Leyes de la Naturaleza de Robert Greene. Me llamó la atención la extensión, ya que tiene casi 700 páginas y eso de primera impresión es un reto. Cuando empecé a leerlo no pude parar y poco después me buscaron de editorial Océano, ya que Robert estaba en Guadalajara y solicitaban una entrevista. Tenía mucha curiosidad por conocerlo.

Me cautivó mucho platicar con Robert, demasiado empático y observador. Muchas veces nos ocurren cosas que no entendemos hasta después. Las Leyes de la Naturaleza Humana tenían un gran regalo para mí que hoy agradezco. No me resistí a pedirle que lo firmara, así que seguí con él y -aunque tengo muchos libros pendientes en mi buró- me propuse a traerlo todos los días en mi bolsa para aprovechar los ratos libres, esperas del banco, fines de semana y leer antes de dormir.

¿Cómo un libro se convierte en unos de mis favoritos? Por la cantidad de cosas que puedo subrayar, pero soy un poco ideática porque solo me gusta utilizar lapicera, y en cuanto comenzaba a leer no dejaba de encerrar una frase tras otra: Es una maravilla. Creo que jamás había leído algo sobre esto, suelo inclinarme por las novelas y especialmente por las de amor, cursi, dramas, todo eso me fascina. Este libro me sacudió, me habló al oído -en algunos casos me puso en mi lugar- y me ayudó a entender cosas que si me las han dicho mil veces para poder cambiar, jamás las comprendí en esencia.

Tiene un crecimiento personal tan poderoso que me atrevo a decir que equivale a muchas sesiones de terapia con un experto que te cuenta historias reales, te habla de cómo podemos ser los humanos desde lo más oscuro hasta lo más simple, lo predecibles, envidiosos, egoístas, presuntuosos y ególatras que podemos llegar a ser.

Nos creemos únicos pero estamos regidos por leyes, muy claras, definidas y simples. Robert va hasta el fondo de nuestra naturaleza y te las muestra a la cara. Hay frases fuertes, que duelen, pero que es una verdad que muchas veces no nos gusta reconocer pero que son leyes tan poderosas que si las conocemos, podrán cambiar nuestra vida o mejorarla como nunca antes lo hemos hecho.

Ahora sé que este libro no fue casualidad y me preparó para los tiempos de contingencia que estamos viviendo. Por eso, aunque escribí la entrevista, sentí la necesidad de platicar cómo viví este libro. Para mi sorpresa, Robert Greene es conocido por títulos que han arrasado en ventas como Las 48 leyes del poder y uno que no quiero perderme tampoco es El arte de la seducción, entre muchos otros.

Posee una mente brillante y expresa ideas concretas, con ejemplos de personajes de la historia y con quienes puedes sentir afinidad, tanto por una actitud positiva que veas en ti, como una negativa que identificas claramente y al reflejarte, puedas tener el valor de eliminar en tu vida.

Este libro puede ser tu compañía perfecta en estos días de encierro. Es un viaje interno pero fuerte que te ayudará a dominar tu lado emocional, cómo transformar el amor en empatía, cómo descubrir las máscaras de la gente, la fuerza del carácter, cómo lograr cambiar tu actitud para tu propio beneficio, cómo enfrentar tu lado oscuro, el ego, la envidia, conocer tus propios límites, ver la hostilidad detrás de la apariencia amable y mucho más.

Yo me propuse leerlo con calma porque al inicio sentí que no podía parar, pero era mejor digerir cada tema y Robert Greene, durante la entrevista, me confesó que para escribirlo, consultó y leyó cerca de 300 libros. En pocas palabras, es una joya.

Sobre el autor:

Robert Greene nació en Los Ángeles California. Cuenta con un posgrado en estudios clásicos. Trabajó como editor de revistas, traductor y articulista. Conferencista. Algunas de sus obras como Las 33 leyes de la naturaleza humana y La ley 50, han alcanzado enormes cifras de ventas que se han traducido a más de 20 idiomas.

