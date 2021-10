Libros recomendados: Tres promesas de Lesslie Polinesia

Lesslie Velázquez es mejor conocida como Lesslie Polinesia, nació en Ciudad de México y junto a sus hermanos inició su carrera en internet en 2011. Además de ser creadora de contenido es una chica romántica, dulce y que ha cautivado con su personalidad a miles de jóvenes en redes sociales alrededor del mundo. Ella busca inspirar a las personas a conseguir su sueño y precisamente esta, su primera novela llamada Tres promesas, de editorial Montena, es uno de sus tantos anhelos.

¿Cuéntanos sobre el proceso del libro?

“A mí desde pequeña siempre me gustaban las historias de amor, yo escribía en mi diario y cuando vas creciendo se vuelven sólo deseos, a veces inalcanzables. Cuando me di la oportunidad de contarle esta historia mi equipo fue como wow me encanta Lesslie por qué no haces un libro. En ese momento entra la editorial Penguin Random House y cree en mi historia, fue increíble porque cuando realmente te encuentras en un momento en tu vida que dices, voy a hacer las cosas, dar ese salto es lo más difícil. Hay un agujero enorme que muchos no queremos pasar, pero cuando trabajas muy duro por lo que amas, por tus ideales, obviamente todo se puede”.

El apoyo de su familia ha sido fundamental en su carrera / Foto: Jorge Soltero

¿Cuánto tiempo te llevó?

“Año y medio. Yo creí que era muy rápido y muy fácil, pero no, en desarrollar imagen portada y fue medio año”.

¿Te visualizas como escritora?

“Me encanta, es algo increíble. Es un arte hacer un libro. Si fuera una artesanía, vas tejiendo cada cosita pero verlo plasmado en una hoja de papel es increíble. Que podamos hacer creación de contenido es muy versátil y puedes hacer muchas cosas, me encantaría seguir haciendo libros e historias de amor pero nunca dejaría de lado mis redes sociales”.

¿Escribir y acercar niños a la lectura suma a tu trabajo?

“Sí, por supuesto, todo lo que hacemos aceptamos la responsabilidad que tenemos, la voz allá afuera que se tiene con cualquier persona que nos mire, desde un adulto hasta una personita. Siempre ha sido un respeto y con valores, siempre queremos hacer algo positivo. Tenemos una voz grande que comunica, no sólo leer, sino varios mensajes a las personas”.

Para ti ¿qué importancia tiene la familia?

“Todo, es de los valores más importantes que tiene el ser humano, el amor, la unión, el respeto, es de nuestros pilares más importantes, yo amo a mi familia y creo que eso es lo que siempre hemos reflejado. Nuestros papás nos apoyan muchísimo, ellos son los más felices del mundo al principio sí un poco de incertidumbre tremenda, ésto no ha unido más como familia porque nos apoyamos en todo. La familia siempre está ahí, a pesar de todo, las buenas o las malas, no sólo yo sino personitas que nos han comentado situaciones familiares”.

¿Cómo empieza el sueño polinesio?

“Por accidente, hace ocho años, cuando éramos pequeños siempre en navidades nos reuníamos con familia en todo México. Tenemos unos tíos que siempre nos hacían bromas a los sobrinos. Nos vengábamos de ellos en unas navidades. Desde pequeños tenemos esta esencia de estar jugando o bromeando entre nosotros y un día a mi hermano se le ocurre hacerme una broma, y de repente la subimos para que nuestra familia la viera. De repente nos damos cuenta que llega a muchas personas y nos dicen, qué divertido, hagan la siguiente. A la gente le daba risa y se identificaba. Empezamos a crear contenido y más personas se empezaron a interesar en nuestra vida y dijimos, estos es nuestra familia, poder comunicar lo que queremos, darle lo mejor y con la mejor energía. Sólo creces pero la esencia sigue ahí”.

Este libro fue un éxito más de los muchos sueños que desea cumplir / Foto: Jorge Soltero

¿Ha habido algún sacrificio personal?

“Sí varios pero creo que más que sacrificios, son oportunidades, a lo mejor no pasar ciertas navidades con tu familia, relaciones personales, festividades”.

¿La privacidad?

“Es difícil pero con el paso del tiempo lo hemos sobrellevado hay personas que nunca van a entender la forma en que tú ves la vida. Son puntos de vista diferentes. Hay de todo. Sobrevivir a los comentarios. Agradezco tener a mi familia, a mis hermanos, son personas que admiro muchísimo, tienen mucho conocimiento, son entusiasmas y siempre me han transmitido la mejor energía, siempre me han dicho que no existen límites ni barreras para lo que nosotros queramos hacer. Gracias a ellos y a mis papás somos lo que somos por todo este esfuerzo que hacemos todos los días por dar lo mejor de nosotros, aunque la gente quiera abrumarte con muchas cosas, siempre va a estar tu familia apoyándote”.

+ deLessie

Bebida: Frappe de maracuyá.

Marca: Los polinesios.

Virtud: Alegría.

Mentira más grande: A mi mamá.

Recuerdo: Cuando nos presentamos por primera vez en un show en vivo.

Lo que más odias: El maltrato animal.

Viajes: Cuando fuimos a la India.

App:Instagram.

Comida favorita: Ramen.

Ciudad: Seúl, Corea.

Mejor regalo: Todos mis seguidores.

Defecto: Chillona (por todo chillo jajaja) soy muy sentimental.

Pasión: Escribir, no sólo libros sino también música, trato de buscar siempre un sentido a la vida.

Familia: Mis hermanos.

Admiración: Mis papás.

Miedo: A ti mismo.

Tres promesas lo puedes encontrar desde 2019 en todas las librerías, disponible también en ebook y audiolibro.

AA