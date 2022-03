Libros recomendados: "Enciende tu corazón", lo nuevo de Cynthia Zak

Hay una nueva propuesta, y es que todo comienza desde el corazón hacia el cerebro, contrario a lo que se creía anteriormente. Todas las decisiones vienen desde ese centro de inteligencia y Cynthia Zak, en este, su cuarto libro llamado Enciende tu corazón, nos habla sobre el mecanismo del corazón y cómo nos impacta para tomar las mejores y grandes decisiones, incluye rituales y es un libro de transformación interna con toda la sabiduría que necesitas.

Foto: Cortesía VR Editoras

¿Cuéntanos sobre el nombre del libro?

"Cuando me preguntaron qué es lo que más hago en esta vida o mi misión, lo primero que me nace y que contesto es que yo estoy aquí para encender los corazones, de ahí salió el nombre del libro porque viene con todo un sistema de trabajo de los rituales, de transformación interna y autodescubrimiento".

¿Qué quiere decir eso?

"Un corazón encendido es el que está despierto, que reconoce su inteligencia y esto es parte de lo que cuento en cada uno de los rituales. Hay una parte fisiológica de la que investigo mucho, porque ok que lindo el corazón y todo, pero de verdad qué pasa fisiológicamente porque si yo comprendo este mecanismo físico, anatómico, puedo entender la inteligencia del corazón".

¿Qué descubriste?

"El corazón tiene 40 mil neuronas, tiene todo un sistema aparte, tiene una inteligencia propia, no es un descubrimiento mío sino desde la neurocardiología, entonces en los ultimos años hay toda una apertura o una interacción de que no sólo la inteligencia está en la cabeza, hay toda una escuela de pensamiento, de hecho yo estoy certificada. La propuesta es que todo comienza desde el corazón hacia el cerebro, es decir, al revés de lo que se pensaba anteriormente. Todas las decisiones vienen desde este centro inteligente y después se procesa en el cerebro. Es un nuevo paradigma de la inteligencia. Al comprender eso surgen todos estos rituales, primero para reconocer la inteligencia del corazón, para entenderlo, tengo que saber cuál es la inteligencia teórica. Este es un libro que tiene mucho contenido teórico de información, yo como lector si entiendo el latido, la respiración, impacta en mis decisiones, en mi emoción".

"El corazon es nuestro centro, forma anatómicamente parte de nuestro centro", Cynthia Zak.

¿Cómo son estos rituales?

"Cuando empecé a escribir lo que quería compartir al lector eran unas maneras de hacerlo concretas, rituales que no necesiten nada que tú tengas que comprar, a mí me encantan rituales de piedras y eso, lo hago, pero no era la intención de este libro, tiene 77 rituales que tú haces solo, trabajas interiormente y que en su mayoría te vuelven al cuerpo".

La inteligencia del corazón es tu mejor guía / Photo by Freestock on Unsplash

"La inteligencia del corazón es unísona, la del cerebro es dual, por eso es un caos".

¿Cómo funciona entonces, qué nos recomiendas?

"Al corazón tú le haces una pregunta, cierras los ojos y lo tocas, porque al hacerlo se crea esta conciencia y el corazón te dará la respuesta perfecta"

¿Qué es la temperatura del corazón?

"Los cambios de temperatura que tienes en un pensamiento o una emoción durante los diferentes momentos del día, porque ahí está toda la información, es buscar el equilibrio, porque si está hirviendo estoy en ira, en furia, intolerante; si está en cenizas estoy apático, deprimido, bajo, sin ánimo, sin entusiasmo. Estos rituales encuentran el camino al practicarlos para que esa temperatura sea la que tú necesitas, ni en llamas ni en cenizas. Cuando encuentres esa temperatura, practicando, estás abierto a cosas que antes no podías ver, bajan los niveles de ansiedad y miedo, baja la rabia e intolerancia; se abre una puerta a salir de la queja, la victimización, culpar al otro de lo que me pasa a mí".

¿Cómo organizaste la información del libro?

"Cuenta con nueve capítulos, nueve secciones y cada una con su grupo de rituales, escritos de tal manera, que encuentres el tuyo, te lo describo muy fácilmente paso por paso como un manual y te digo cómo usarlo. Este libro es un oráculo del nuevo mundo y no es nada misterioso ni esotérico. Tú tienes tu pregunta, tomas tu libro, lo cargas, lo soplas un poquito, lo abres y ves lo que necesitas practicar, ¡yo me sorprendo cada vez que lo hago!".

¿Cómo fue el proceso creativo?

"Lo escribí cuando empezó la pandemia, inicié con los rituales -es mi cuarto libro- soy experta en mindfulness, meditación, maestra de yoga y periodista. Para mí la música es lo más importante, habrá un disco el mes que viene, yo hago las canciones, tengo seis discos, incluso hay una canción que se llama Enciende tu corazón. Se incluyen canciones, meditaciones y pensamiento que yo compartí".

"Este oráculo es la respuesta".

¿Qué nos dices acerca del diseño del libro?

"Las ilustraciones son de Aldo Tonelli, un ilustrador argentino, son obras de arte en acuarela porque no están hechas en digital. Cada capítulo tiene una ilustraciones, son nueve y son para hacer meditaciones y acerca de la portada, tiene un relieve espectacular. Este es un libro completo porque no es sólo texto sino cómo se siente, la editorial ha hecho un trabajo divino, además, estoy súper emocionada con México, para mí es lo máximo estar en este mercado".

El libro contiene ilustraciones de Aldo Tonelli / Foto: Cortesía

¿Qué proyectos hay a futuro?

"Están las presentaciones del libro ya de manera presencial y no son convencionales, de tal manera que se convierte en una conferencia, apenas comenzarán en CDMX y espero tener una en Guadalajara, también sacaré un curso especial con estos nueve capítulos, así que vienen muchas sorpresas".

Las acuarelas apoyan a las meditaciones y rituales / Foto: Cortesía

Enciende tu corazón ya está a la venta en todas las librerías



Los rituales son 77 respuestas que te invitan a la acción y a la práctica consciente para recalibrar y despertar. Podrás identificar tu latido, encontrar tu pulso y despertar la inigualable inteligencia del corazón.

Foto: Cortesía VR Editoras

Junto con este libro, la autora creó un viaje auditivo y multisensorial disponible en podcast.



Enamórate de tu poder personal, cambia la narrativa, y afina tu frecuencia vibratoria... enciende tu corazón aquí y ahora.

Foto: Cortesía VR Editoras

+ de la autora

Cynthia Zak es periodista, maestra de yoga y meditación, emprendedora, conferencista internacional y cantautora. Es cofundadora del sistema de Mindfulness Yomu y dirige el Yomu Institute. Es corresponsal en Estados Unidos de Cadena 3 de Argentina.



Admira lo pequeño y lo oculto. Recibe información del universo y la traduce en palabras, libros, ideas y canciones porque todo eso es medicina para el alma.

Foto: Cortesía VR Editoras

