Libros recomendados: "Claridad mental" de Julia Galef

Claridad mental es un libro que sirve como guía para tomar decisiones más certeras con un pensamiento racional y no de suposiciones como usualmente ocurre en nuestro cerebro. La autora explora dos modos diferentes de pensamiento: Mentalidad centinela y Mentalidad soldado.

Photo by Antony Tran on Unsplash

La mentalidad centinela es la que te permite reconocer cuando estás equivocado, identificar tus puntos débiles, poner a prueba suposiciones y poder cambiar de opinión. La autora te ayuda a ejercitar esta mentalidad que sirve para ver las cosas claras, para resolver problemas, identificar oportunidades, saber los riesgos que vale la pena correr, decidir cómo queremos vivir y entender mejor el mundo.

“Que tus decisiones mejoren o empeoren tu vida depende de tu juicio, y tu juicio depende de tu mentalidad”

En cambio, la mentalidad soldado es la que surge de nuestras motivaciones inconscientes dependiendo de nuestros deseos y miedos. Se recurre a esta mentalidad para sostener creencias que estimulan el amor propio, nos reconfortan, convencen a otros, nos elevan la moral y nos ayudan a encajar en grupos sociales.

Photo by Antony Tran on Unsplash

Claridad mental además te brinda ejemplos sobre lo que están haciendo bien personajes políticos, empresarios, científicos, entre otros, y en lo que se puede aprender de ellos para dejar de tener mentalidad de soldados y volvernos centinelas. En sus capítulos encontrarás historias fascinantes que exponen las dos formas de pensamiento.

La autora ofrece, en sus páginas, herramientas para desarrollar una mentalidad de centinela y tiene ejercicios con los que tú mismo podrás descifrar tu razonamiento, sobre lo que tú crees y lo que quieres.

Photo by Sage Friedman on Unsplash

+ de la autora

Julia Galef, (Estados Unidos, 1983) es presentadora del popular podcast Rationally Speaking. Es asesora de OpenAI, trabaja con el Open Philanthropy Project y es cofundadora del Center for Applied Rationality. Su TED Talk de 2016 Why You Think You’re Right–Even If You’re Wrong ha sido vista por más de 4 millones de usuarios.

Foto: Cortesía

Con información de Editorial Océano de México

AA