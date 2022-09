En los libros recomendados de hoy se encuentra en la categoría de Cuerpo y Mente este libro de desarrollo humano llamado La quietud es la clave de editorial Océano, escrito por Ryna Holiday.

Las mentes más lúcidas de la historia han tenido en común algo que les ha permitido controlar sus emociones, evitar las distracciones, descubrir nuevas maneras de mirar el mundo y alcanzar todos sus objetivos.

Los pensadores del budismo zen lo llamaron paz interior, una característica esencial para samuráis y monjes por igual. Los estoicos y epicúreos lo bautizaron como ataraxia, un bastión contra las pasiones de la multitud, indispensable para el liderazgo y la búsqueda de la verdad. Ryan Holiday lo llama quietud: La capacidad para mantener la estabilidad mientras el mundo gira, caóticamente, a nuestro alrededor.

La quietud es la clave de Ryan Holiday. ESPECIAL/EDITORIAL PLANETA.

En el mundo moderno en el que se vive se está casi todo el tiempo inmerso en un ritmo acelerado de vida. Las actividades diarias son diversas y el cúmulo de información que se recibe muchas veces nos rebasa, es entonces cuando se tienen muchos asuntos que atender en el trabajo, la casa, la familia, los amigos, entre otros. Además se debe comer sano, hacer ejercicio, responder cientos de mensajes que están en la bandeja del correo electrónico; atender las notificaciones de los chats del celular y las redes sociales, que demandan atención a cada momento. El ruido de la calle también contribuye a aumentar el estrés, y al final del día, se cae en la cuenta de que no alcanzó el tiempo para cumplir con todo y hay que comenzar el día siguiente día de forma muy similar, sin considerar la quietud en ningún momento.

La quietud es la clave demuestra la importancia de incorporar la quietud a la vida diaria y enseña a utilizarla para la solución de conflictos y de crisis.

Ryan Holiday narra casos de muy diversos personajes que buscaron y emplearon la quietud con mucho éxito: Sócrates, Napoleón, La reina Victoria, Buda, Leonardo Da Vinci, Rosanne Cash, Tiger Woods, Winston Churchill, Dorothy Day, John Cage y Marco Aurelio, entre muchos otros.

Muestra en cada capítulo, distintas estrategias que ayudarán a encontrar ese momento de calma que forma parte de la condición humana, pero que se ha olvidado cómo conseguir. Usando también poemas, extractos filosóficos y de novelas se recorre en las páginas de este libro el camino para que la quietud llegue en mente, espíritu y cuerpo. Y se entenderá por qué es vital entrenar la quietud en estos tres aspectos.

La quietud inspira nuevas ideas, afina la perspectiva e ilumina las asociaciones, genera una visión diferente, ayuda a resistir las pasiones comunes, abre espacio a la gratitud y el asombro, permite perseverar y triunfar. La quietud es la clave que da acceso a las revelaciones del genio y permite comprenderlas, pese a no ser personas superdotadas o destacadas intelectualmente.

Cultivar la quietud permitirá pensar con claridad, tomar decisiones difíciles, identificar las metas apropiadas, mantener buenas relaciones, crear buenos hábitos, ser productivos, sentise realizados y gozar de los momentos de alegría

Sobre el autor

Ryan Holiday es un escritor, mercadólogo y empresario interesado en el desarrollo personal y empresarial. Es editor de medios de The New York Observer y ha colaborado en publicaciones como Forbes y The Huffington Post. Es autor entre otros libros de Un best seller para toda la vida, El obstáculo es el camino y coautor de Estoicismo Cotidiano publicados en Océano.

Con información de Editorial Océano.

XM