Kicks 2021 es más que una muda de piel

Una de las camionetas compactas más populares del mercado mexicano es la Nissan Kicks, un producto que llegó a su mitad de ciclo de vida en la actual generación y que a principios de año tuvo un merecido facelift que fue más allá de nuevos trazos, para incorporar más equipamiento, mejor presentación interior y seguridad, además de mantener un manejo eficiente para la ciudad.

La unidad que nos tocó probar es la que corresponde a la tope de gama, Platinum CVT Bitono, con un color azul muy bonito que contrasta con el techo en color negro. Una combinación de colores bien lograda y que con la parrilla “V-Motion” y el nuevo juego de luces LED y su iluminación diurna, hacen de la mirada de esta camioneta algo muy atractivo. En persona es más agradable que en fotos, definitivamente, y por algo miles se han decantado por comprarla, pues ofrece una imagen fresca en general.

Al costado sobresalen las molduras negras y debajo de las puertas unas sutiles líneas en tono mate, además los rines son de 17 pulgadas, con llantas que llevan medida de 205/55, lo que se traduce en unas ruedas lo suficientemente anchas como para sortear topes y baches con eficacia. Llegamos a la parte posterior, que es la que menos cambia, o al menos a golpe de vista no se aprecian grandes movimientos, pero tenemos esa línea que cruza de lado a lado y conecta las calaveras, así como la parte baja con otra línea negra que divide el portón del difusor.

Por dentro, el Kicks está mejor terminado, lo hemos probado ya con varias centenas de kilómetros encima, con unos cinco meses de uso intenso por parte de otros compañeros de los medios especializados, y la camioneta se siente sólida, sin ruidos de piezas sueltas o desgastes prematuros. Nos gusta la combinación interior con el color café y costuras en blanco que le dan un aire de elegancia. El espacio es bueno para cinco pasajeros, con asientos cómodos y de buena sujeción.

Uno de sus atractivos está en las bocinas Bose montadas en la cabecera del asiento del conductor. EL INFORMADOR/M. Castillo

La experiencia de conectividad en su pantalla táctil de 8 pulgadas es buena, ahora con Android Auto y Apple CarPlay mediante puerto USB. La vinculación es rápida con Bluetooth y una vez emparejado con tu smartphone la interfaz tiene acciones ligeramente más lentas, pero no se “pasma” y nos deja manipular la pantalla con una fluidez bastante decente. Para el día a día está bien, no causa distracciones y es fácil de intuir los elementos que contiene.

Otro punto destacado en la actualización de Kicks viene del apartado de seguridad, un rubro en el que Nissan ha puesto mucho énfasis en sus actuales vehículos como la incorporación de alerta por cambio involuntario de carril, por tráfico cruzado o de punto ciego, además de las seis bolsas de aire, frenado automático por posible colisión frontal, cámara de reversa y visión de 360 grados, entre otros.

Pero, ¿qué tal se maneja? Al contar con el mismo motor de 1.6 litros y 118 caballos de potencia, el sabor se siente igual, nada más que con un empaque más moderno. La caja CVT no es de nuestras favoritas, pero tampoco es mala, sin embargo la reactividad no es su punto fuerte. Pero, si te gusta ser asistido todo el tiempo por las alertas de seguridad de la camioneta, esta es la ideal. Sin darnos cuenta, nos hemos familiarizado con tantos sistemas de alerta, que los hacemos parte de nuestro andar diario en Kicks, no lo vemos nada mal, sobre todo cuando se trata de prevenir un accidente.

Lo bueno en esta camioneta está en que ha empatado su imagen con el resto de la familia, lo mejorable quizá venga del precio algo elevado en esta versión a cambio de ofrecer toda la seguridad que necesitamos.

Contar con la carrocería Bitono cuesta cinco mil pesos más sobre la versión Platinum CVT. EL INFORMADOR/M. Castillo

Ficha técnica

Motor

L4; 1.6 litros; Potencia: 118 HP @ 6,300 rpm.

Torque: 110 libras-pie @ 4,400 rpm.

Tracción

Delantera.

Transmisión

Xtronic CVT

Frenos

De discos ventilados adelante y de discos sólidos atrás, con ABS y EBD.

Suspensión

Delantera: Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora.

Trasera: Eje rígido.

Dirección

Con asistencia eléctrica.

Dimensiones (mm)

Largo: 4,302.

Ancho: 1,760.

Alto: 1,961.

Distrancia entre ejes: 2,620.

Capacidad

Peso: 1,178 kilogramos.

Tanque: 41 litros.

Cajuela: 674 litros.

Precio

463 mil 900 pesos (precio variable)