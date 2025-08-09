La cada vez más rara categoría de hatchbacks compactos en el país cobra vida con el inicio de la preventa del Kia K4 Hatchback, el compacto que, al igual que su “hermano” sedán, es fabricado en la planta de Pesquería, Nuevo León.

El nada discreto diseño de la marca puede gustar o no, pero parece mejor adecuado a las formas del modelo hatchback, con ese Poste “C” que esconde la manija de las puertas posteriores y con esas calaveras en forma de “L” que casi se unen al centro del portón. El resto de los detalles son similares al modelo de tres volúmenes, con la presencia de los faros LED con elementos muy elaborados que se complementan con rines de aluminio de terminado bitono y 18 pulgadas.

La marca no ha revelado por completo el detalle de equipamiento para el K4 Hatchback, pero confirma que estará disponible en la versión tope GT-Line Turbo, lo que significa que tendrá similitudes con su contraparte sedán. Por ejemplo, la presencia del sistema de infoentretenimiento y cuadro de instrumentos digital con dos pantallas de 12.3” cada una, con conectividad sin cables a Android Auto y Apple CarPlay, climatizador automático, cargador inalámbrico y demás amenidades.

Claro que esto incluye un paquete de seguridad completo, con seis bolsas de aire, ESP y adición de la suite de sistema de asistencias avanzadas a la conducción (ADAS) con elementos como advertencia de colisión frontal con frenado automático de emergencia, asistente de cambio de carril, entre otros sistemas.

Asimismo, la movilidad corre a cargo de un cuatro cilindros 1.6 litros turbo, capaz de generar 190 HP y 195 libras-pie de par, funcionando a través de una caja automática de ocho velocidades con tracción a las ruedas delanteras. Un esquema McPherson adelante y multilink atrás para la suspensión, junto con una longitud de 28 cm menos que el sedán, prometen mejoras en la maniobrabilidad, aunque sin llegar a ser deportivo.

La preventa se realizará con sólo 50 unidades del modelo luciendo el color “Sparkling Yellow”, el mismo que fue utilizado para su presentación en el pasado Salón de Nueva York y que será exclusivo para la versión tope, anunciando un precio de 576 mil 900 pesos.