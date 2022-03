K de Korea

He tenido la oportunidad de asistir a muchos restaurantes coreanos en la ciudad, y es que han sido una buena apuesta para la diversidad gastronómica. Éste en especial me sorprendió y ha quedado entre mis favoritos, no solo por su decoración y su propuesta.

De cumpleaños del JuanPa nos citó a comer allí, dónde previamente me había recomendado ir. El lugar tiene ya más de año y medio ganando comensales y además me comentaron que tienen otra sucursal en Av. México por ese corredor gastronómico entre Av. Terranova y Av. Beethoven.

Se encuentra en la planta baja de un nuevo hotel. Tienen un local muy limpio, no es grande, habrá unas 10 mesas a lo mucho y tiene una terraza que da hacia Av. de Las Rosas (cruce con Av. López Mateos) muy ventilada y con la vista que a todos nos gusta.

En casi todas las mesas hay un grill y del techo cuelgan unos extractores para los que ordenan a la parrilla. Tienen una carta sencilla pero hoy, les platicaré del buffet clásico ($250) que los ha puesto en el mapa.

De inicio te ofrecen unas tenazas y unas grandes tijeras con las que podrás voltear los alimentos que tú cocines en la parrilla.

Ellos preparan el fuego y prenden el gran gusano de extractor que viene del cielo. Parece detalle mínimo y de decoración pero, debo decirles que casi nunca pido plancha o parrilla en los restaurantes porque acabas impregnándote de todos los olores, como cuando eres el chef en una carne asada, pero aquí no sucede eso. Uno solo recibe, en crudo los alimentos y los vas acomodando según tu antojo.

En un tablita acomodan muy bien la proteína, entre las que hay tocino natural, cachete de cerdo, rollitos de brisket de res, bulgogi dulce y bulgogi marinado con ajos y chiles. Todo me pareció de excelente calidad. Además, como es buffet, puedes ordenar cuantas tablitas desees y del corte que más te haya gustado. Lo vas asando y cortas a tu gusto cada pedazo que quieras, ya que unas piezas vienen de mayor tamaño que otras. Y todos tenemos diferentes gustos en cuando de términos de cocimiento.

Tienen muchos complementos para acompañar tu carne; arroz, cebolla en rodaja, champiñón, calabacita en rodaja, puré de papa, noodles de camote y dumplings al vapor; pero puedes pedirlos también fritos por debajo y cocidos al vapor como tradicionalmente se ofrecen, kimchi (fermentado de col con chiles que no a todos gusta) y una ensalada de col, cebollín, arúgula y lechuga de lo más fresca y con un alioli de aceite de ajonjolí de lo más bueno.

Creo que volveré para probar el buffet premium ($390) que incluye todo lo anterior y además picanha y camarones. A ver si la aplico como “Homero Simpson”.

¡Sé feliz!

Asiste / K Grill

Av. de Las Rosas 3045-5, Jardines Plaza del Sol, 44510 Guadalajara, Jal.

Horarios: lunes a jueves de 13:00 a 23:00; viernes y sábados de 13:00 a 00:00; domingo de 13:00 a 22:00

Tel: 3338390031