La Semana de la moda en Nueva York tuvo lugar del 7 al 14 de septiembre, donde el pasado martes la firma de moda Peter Do mostró su nueva colección “TIME” para Spring/Summer 2023.

Previo a esto, el diseñador de moda con sede en Nueva York, Peter Do, anunció oficialmente que el artista de K-pop Jeno del grupo NCT abriría el desfile de su colección.

En particular, Jeno del grupo NCT hizo su debut en la pasarela de la Fashion Week de Nueva York, así como también se convirtió en el primer ídolo del K-pop en abrir un desfile de esa índole.

“Fue una elección natural que Jeno abriera el show”, afirmó el diseñador. “Jeno encarna al hombre de Peter Do: multifacético, seguro de sí mismo y pionero”.

Además, para el diseñador Peter Do no bastó, también recurrió a los SM Rookies Eunseok y Shohei que cautivaron a la audiencia desfilando como modelos.

SM Rookies Eunseok y Shohei. New York Fashion Week/Peter Do

Peter Do comentó: “Tengo mucho respeto por estos artistas porque dedican mucho tiempo a su oficio que la gente simplemente no ve. Pocos se dan cuenta de la intensidad de lo que sucede tras bambalinas para lograr el producto final; es muy similar a la moda, así que me identifico mucho con ese proceso. Como una marca que está forjando su propio camino en la industria, estamos orgullosos de asociarnos con el líder mundial del K-pop para ayudar a escribir el futuro de la moda”.

Con información de Peter Do y SM Entertainment.

AD