Jalisco loco

Y, la pregunta más importante, ¿Yo mismo padezco en silencio y sin información alguna enfermedad mental? Todas, bajo la advertencia de que ese dolor y conflicto puede llegar a ser atendido en un aproximado de hasta 10 años, disminuyendo largos periodos de tu calidad de vida.

Zeus, nuestro testimonio, formuló seriamente estas preguntas desde adentro de un lugar donde, según le cuentan, nadie quiere estar.

De esta forma inusual, es prestado el bolígrafo con el que el testimonio escribió las preguntas anteriores, las que necesito que tú lector te plantees pronto. Se lo prestó Carlos, enfermero del área de pacientes agudos en el hospital San Juan de Dios, en Zapopan, histórico nosocomio de salud mental en Jalisco: el cual en su vestíbulo exhibe al Santo.

Y mira lo que son las paradojas, el portugués Juan de Dios Duarte fue pilar de la Orden Hospitalaria, tras haber recibido, él mismo, cuidados de este tipo, por padecer lo que llamó: “una profunda conmoción interior”.

El enfermero Carlos, como otros más en el hospital, dice ejercer en el campo de la salud mental por su facilidad para conseguir espacios de trabajo, la mayoría de enfermeros ahí son jóvenes y esperan cambiar de campo pronto.

"Carlos no se mostraba tan interesado por lo que escribía, - relata Zeus-, como sí en lo que creía que yo podría llegar a hacer con la punta de su pluma azul".

Si tú ingresas como paciente en este tipo de hospitales, entregas desde las cintas de tus zapatos y el cinturón, hasta el teléfono celular; además de anular el contacto con espejos, cristalería, fuego para fumar (paradójico porque es la más popular de las escasas actividades, ahí dentro, según Zeus), navajas para afeitar, cortauñas, y seguros en las puertas. Como en cualquier hospital pero sin ser cualquiera.

Cedes terrenos de privacidad y libertad que en otras circunstancias difícilmente aceptarías.

Como sea, el objetivo de esta crónica no es el enfermero Carlos, sino tú. Si bien puede que no lo necesites directamente, por ahora, seguro conoces a alguien que necesitaría tratamiento para su salud mental.

Vamos, si incluso los testimonios y cifras indican que podría tratarse de cualquier persona: tu profesora de Química, un compañero de la facultad de Teatro o Ingeniería computacional, marinos, médicos cirujanos, amas de casa, periodistas.

Comencemos de forma panorámica, al describir la accesibilidad para la salud mental en Jalisco, golpeado desde hace dos años, por la pandemia de Covid-19: su confinamiento, pérdidas laborales y económicas, así como relaciones familiares y sociales, que activaron, a su vez, los resortes de la ansiedad, la depresión y otras enfermedades mentales crónicas, en el estado, en el mundo.

¿Cuán trastornados estamos en Jalisco?

“Tenemos estadísticas similares a las del país y el mundo”, responde en entrevista para este artículo, el director del Instituto Jalisciense de Salud Mental (Salme), Francisco Javier Ramírez Barreto:

“Reportan 1 por ciento en esquizofrenia; 3 por ciento para trastorno bipolar; 6 por depresión. Manejamos más o menos cifras similares a las de nivel mundial. Estos dos últimos años se han incrementado en hasta 30 por ciento las cifras de depresión y ansiedad por la pandemia. Además, ya se empiezan a ver trastornos post Covid, cuyos datos aún no son claros. Los incrementos a nivel mundial son del 25 al 30 por ciento, de acuerdo al trastorno, lo mismo en Jalisco”.

Parió la abuela, pues lo anterior se sumó al hecho de que ya veníamos de una considerable cantidad de personas enfermas (morbilidad) que llegó a la cifra de 57 mil 373 en 2018 y a 56 mil 859, en 2019, según estadísticas del Sistema de Salud Mental Jalisco (Salme).

Antes de continuar, necesitas detener tu lectura para procesar sólidamente estas cifras ¿Cómo? Saca tu mirada del texto y mira tu entorno, trata de llenar el espacio alrededor con cantidades de personas que se aproximen, vamos viendo rostros posibles y no números ¿va?

Sigamos en contexto como punto de apoyo, 2020 ¡Vaya año difícil! el de la pandemia. El área de urgencias del hospital general de la zona 4 del IMSS, o la clínica 14 sobre la avenida Río Nilo, se encontraba, como la mayoría entonces, saturada por pacientes con complicaciones por Covid-19, que no dejaban de llegar. Ahí también se encontraba Zeus, la mañana del sábado 12 de septiembre, entubado desde la nariz hasta la garganta, para limpiar una sobredosis de más de 2 mil mg de carbonato de litio.

"¿Te duele, pero si te querías morir?", reprendía una de tantas enfermeras que no se daban abasto en quehaceres.

¿Quién quería morir ese año?

De acuerdo con el Boletín Epidemiológico Nacional, en 2020 se detectaron en Jalisco 7 mil 375 casos de depresión, y para 2021 la cifra cerró en 9 mil 76 casos. Viene a tema, pues la ideación suicida es precisa, aunque no necesariamente, síntoma de la depresión.

Sin embargo, hubo 655 suicidios en el estado ese 2020, cuando Jalisco registró, junto al Estado de México, el 20% de los suicidios en el país. Difícilmente se podría saber si esas personas querían morir, lo que es un hecho, es que lo consiguieron. Año difícil.

El Dr Francisco Javier Ramírez Barreto, relató para esta crónica cómo la maquinaria institucional de la administración estatal tuvo que plantar cara a la pandemia en 2020, a ratos desarticuladora y en un mundo, un estado, donde la salud mental de muchas personas se iba, literalmente, al carajo.

“La Psiquiatría en Jalisco no se interrumpió. Hospitales y unidades siguieron funcionando porque se sabía que lo mental era la segunda pandemia”, asegura el director Ramírez Barreto, respecto a su estrategia de contención, la cual contrastó con la de servicios como en el IMSS, que tuvo que cancelar y posponer citas en atención de segundo nivel de Psiquiatría, tal como sucedió con Zeus, quien perdió la suya en el Hospital General Regional de Oblatos, clínica 110, un par de meses antes de su intoxicación.

“El IMSS al ser Federal tuvo que echar mano de otros recursos. En Jalisco, el sistema de salud mental quedó intacto”.

-Oiga, Dr, pero siendo francos, sí siguen siendo muy espaciadas las citas para servicios psiquiátricos, tanto en el IMSS como en Jalisco.

“En Jalisco y en el mundo, no hay especialistas que cubran la demanda total en ningún área. Es como ir al cardiólogo solo por hipertensión, un hipertenso lo puede manejar el primer nivel de atención para no saturar la cardiología. El fin es que el grueso de la población sea atendida desde el primer nivel de servicios médicos y no saturar el tercer nivel”.

Jalisco no posee cobertura psiquiátrica en sus 125 municipios; ni en el total de sus 12 regiones.

Por ahora, la apuesta estatal es la formación en esta área de los médicos de primer nivel, “los del barrio”, los que podrían tener más chance de llegar y con citas más oportunas brindar atención a “al menos el 80 por ciento de las personas (sin accesos directos), acercar la atención temprana de salud mental y seguir trabajando en los temas de promoción”.

“El año pasado capacitaron a 500 médicos y van mil 200 médicos municipales, particulares, psicólogos, trabajadores sociales que se capacitan por su cuenta, mediante el uso de la Guía de intervención mhGAP para los trastornos mentales, de la Organización Mundial de la Salud”.

-¿A dónde no llega la Psiquiatría en Jalisco, Dr?

El director de Salme enseguida refiere la Zona Norte del estado, donde detectaron un 57 por ciento de prevalencia de trastornos mentales, según el artículo publicado en 2019, Prevalencia de Trastornos Mentales y la Infraestructura en la Salud Mental en el Estado de Jalisco, referido por Cofepris Jalisco para este artículo.

De hecho, también regiones como Sierra de Amula obtuvieron 41.8 por ciento de prevalencia de trastornos mentales; y Valles, un 32.3 por ciento, superando el promedio del estado.

El director de Salme apunta que hay alrededor de 500 médicos psiquiatras en el estado, mayoritariamente concentrados en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Mientras que la media mundial de psiquiatras por cada 100 mil habitantes es de 3.96.

En Jalisco somos 8 millones 348 mil 151 habitantes. Saque usted cuentas.

La proximidad de estos servicios requiere que exploremos un poco.

Salme reporta, en su página oficial, únicamente 9 municipios con Centros Integrales de Salud Mental (CISAME), para hacer atención y rehabilitación. Y el Dr Ramírez Barreto cifra 10 actuales con otro en Tepatitlan; y uno próximo para Lagos de Moreno y La Barca.

La meta, según ha indicado la Secretaría de Salud Jalisco, es tener “por lo menos un Cisame en cada región sanitaria”.

El estudio de Prevalencia de Trastornos Mentales y la Infraestructura en la Salud Mental en el Estado de Jalisco, hace una radiografía de cuántos y cómo son los fierros con los que se combate la enfermedad mental en nuestro estado.

Se trata del informe más reciente que proporcionó para este artículo la Comisión Federal Para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) en Jalisco que detalla la infraestructura estatal de la siguiente forma:

En Jalisco hay siete hospitales psiquiátricos. Tres de ellos son públicos: El Instituto Jalisciense de Salud Mental Jalisco, el Centro Comunitario del IMSS y la Unidad del Hospital Civil de Guadalajara. Los otros cuatro son privados: el San Juan de Dios, el Sanatorio San Camilo, la Clínica Unidad de Orientación y Psicodiagnóstico; y la Clínica de Ansiedad, Depresión y Estrés (CADE).

Así mismo, el Informe indica que no existen unidades psiquiátricas en hospitales generales. A su vez, reporta 42 establecimientos de salud mental ambulatorios en Jalisco, 35 administrados por el gobierno y siete privados.

“El tiempo aproximado de espera para recibir una consulta de primera vez es de una semana, el diferimiento de las consultas subsecuentes es de dos meses”, detalla.

Agrega también el dispositivo de salud mental que brinda residencia nocturna a personas adultas con trastornos mentales: Casa de medio camino Centro del Bosque, el cual posee 24 camas. Jalisco posee un sólo hospital de día que brinda atención a 240 pacientes año con año.

Igualmente, existe una unidad de internamiento que atiende a personas con trastornos e involucrados con el sistema Judicial: el Centro Psiquiátrico Penitenciario, dependiente de la Dirección General de Prevención y Readaptación de la Secretaría de Seguridad. Ahí hay 164 camas disponibles.

Además del CAISAME de Estancia Prolongada, en la localidad de El Zapote, en Tlajomulco, con 265 camas y el CAISAME de Estancia Breve en Zapopan.

Pausa para tu reflexión: ¿Por qué crees que sea importante la proximidad del acceso de este tipo de servicios médicos, desde las instituciones públicas?

¡Bingo!, el Cash:

Zeus está afiliado el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) y así pudo acceder en 2020, por una semana, a los servicios psiquiátricos protocolarios, que devienen a pacientes de intento suicida, en el hospital de San Juan de Dios, cuyo costo particular es de 9 mil pesos, el ingreso y 2 mil 700 pesos, por día.

Un gajo importante para la economía personal, si consideramos que los empleados afiliados al IMSS en Jalisco promedian un salario de 12 mil 600 pesos mensuales.

La entidad, como la federación, cubren algunos medicamentos y consultas para tratar enfermedades mentales crónicas pero tras la pandemia, se desarrolla en un contexto de desabastecimiento ocasional y citas con espaciados de meses o hasta más de un año, en el caso del seguro social.

¿Sabes cuánto cuesta una consulta psiquiátrica en nuestro estado de forma particular? 500 pesos, por lo bajo, sin contar el costo de ciertos medicamentos, que aun en la zona irregular de El Santuario, oscilan los 300 pesos y duran menos de un mes.

A su vez, el Centro de Atención Integral en Salud Mental de Estancia Breve (CAISAME), sobre la avenida de Zoquipan, en Zapopan, cobra una cuota de recuperación de 150 pesos o desarrolla respectivos procedimientos administrativos para cubrir la consulta de quienes no pueden pagarla.

¿Es caro mantener la salud mental desde lo privado en Jalisco, Dr?

“Depende del trastorno, citas, fármacos. Hay pacientes con seguridad que pueden conseguirlo, aunque la consulta sea en privados. Por supuesto que es caro, sería una mentira decir que no, pero lo es como cualquier especialidad”.

El doctor Ramírez Barreto reconoce que en Jalisco la tendencia es acudir a servicios públicos pero añade que también deben considerarse asociaciones civiles como Humanamente Asociación (Voz PRO SALUD MENTAL A.C. JALISCO), la cual atiende a aproximadamente 150 pacientes y 600 familiares, según el informe que documenta la infraestructura en el Estado.

También refiere escuelas de psicología que ofrecen servicios a bajo costo.

Desde el 2020 la pandemia motivó a restringir las visitas presenciales y actividades en el hospital San Juan de Dios.

Zeus no recuerda más actividad por hacer, en el área de pacientes cognitivos, que caminar en vueltas, alrededor del patio y escuchar testimonios que revelan distintos enfoques del proceso y experiencia de la enfermedad mental.

Nada de tenebrismos o estigmas de influjos demoníacos cómo se creía en el antiguo Occidente, antes y después de las teorías del desequilibrio de los humores de Hipócrates.

Los hospitales psiquiátricos son ocupados por personas más interesadas en su propia realidad, que por las ajenas, aún en los casos más agudos:

(Primera vuelta)

Ofelia. -Ya hablé con mis hijos y les dije que, primero Dios, los voy a ver pronto y cómo se debe.

Lorena. -Hija entiende. No es que uno no quiera que hagas tu vida pero si no te abres con nosotros cuando te sientas mal, ¿cómo le hacemos?

Rogelio. -Yo fui presidente municipal de El Salto, del de arriba, el de abajo siempre valió madres.

Enfermera Elena. -Sí señora Pati, pero a usted le paga la familia de Rogelio para que lo cuide de 9 a 6, a nosotros nos toca después y durante las comidas.

(Segunda vuelta)

Lorena. -Pues ya échale ganas, porque la niña está en casa pregunte y pregunte por su mamá.

Jessica. - Tómame una foto, ma. Para mi bebé. Tampoco olvides llamar al despacho para lo de mi incapacidad.

Mari. -Miren el avión de Chayanne, vino a saludarme. Pobrecito quiere ver cómo me fue en la sesión de Tec (Terapia Electroconvulsiva).

Ofelia. -Estoy aquí para demostrarles que puedo volver a iniciar.

"Yo pensé que los ponían hacer alguna actividad para su distracción, solo están ahí sin hacer nada. Ay hijo, a ver si no te me deprimes más, porque ni visitas están dejando pasar", Zeus asegura que las palabras de su madre en 2020, se mantienen vigentes hasta marzo de 2022, cuándo volvió a ser internado.

Todavía a principios de marzo de este año, enfermeras indican la prohibición de toda actividad, salvo las llamadas. También es vigente el servicio de cafetería, que ofrece, generalmente, comida alta en azúcar y calorías, muy gustada por los internos.

Los mismos psicólogos e internos de la institución reconocen que actividades ocupacionales podrían prevenir las peleas entre los pacientes agudos y con ello el encierro, o la neutralización sujetándolo. Si bien siempre se busca resguardar la integridad del paciente, el acto de ser sujetado es considerado como traumático.

Por su parte, los hospitales dependientes del Gobierno de Jalisco, también realizaron cancelaciones de visitas y actividades grupales pero de forma intermitente, según fueron midiendo el desarrollo de la pandemia.

“En momentos álgidos se cancelaron visitas y actividades grupales. Cuando se cancelaron las visitas se reforzó el número de llamadas telefónicas o videollamadas, para mantener el contacto; por supuesto depende de la condición sanitaria de cada paciente”, aseguró el director de Salme.

Como profesional de la salud mental, Dr. Ramírez ¿Cree que la modificación de condiciones podría haber afectado a los internos en su proceso?

“Si mantuvieron comunicación a distancia no, creo que todo el paciente y personal entendimos que teníamos que hacerlo. El impacto para decir que atrasó la mejoría no se notó. (...) Depende del tipo de pacientes, estructura, programas internos que tienen”.

Si cabe otra rápida observación, refiramos el trabajo que precedía a los internos aquel 2020: Mari, profesora de Química; Jessica, abogada civil; Rogelio, profesor rural. Una buena parte de profesionistas auspiciados por algún modelo de seguridad social que permitió su estancia en el hospital, durante la penúltima semana de septiembre del año de la pandemia.

¿Dónde crees que están los enfermos mentales sin red de apoyo, como la de Ofelia o Jessica?; sin profesión como Mari; o sin solvencia como en el caso de Rogelio: ¿En prisión?; ¿las calles?; ¿muertos?

Sería necesario recordar la existencia del pabellón psiquiátrico en el penal de Puente Grande y la afirmación, en 2015, de la organización Reintegra Jalisco, sobre un 70 por ciento de presos en el estado con algún tipo de trastorno mental.

En 2020, el DIF Guadalajara estimaba que alrededor de mil 500 habitantes se encontraban en situación de calle, solo en la capital de Jalisco. Y aceptó el incremento de indigencia en la zona del centro histórico.

“La pandemia trajo impacto económico y pérdidas de empleo, indigencia, aumentó de trastornos, sociales o socio familiares, por la convivencia. ¡Hasta hubo memes de eso!”, agrega el doctor Ramírez Barreto, quien matiza y pide evitar que se piense que por no tener una red de familia sólida, las personas son vulnerables de delinquir y en prisión enfermar por adicción o viceversa.

“Para poder generar un trastorno necesitas tres cosas, la carga genética, factor que lo dispara y tu capacidad de adaptación, cuando alguna de estas tres falla, se puede generar un trastorno”, explica el médico.

De hecho, en el estudio sobre Síntomas depresivos y sobrecarga de los familiares de pacientes deprimidos hospitalizados en el CAISAME estancia breve del Instituto Jalisciense de Salud Mental, especialistas señalan que el 27.41 por ciento de los cuidadores muestreados, presentaron síntomas depresivos y sobrecarga intensa, relacionada con el mal funcionamiento familiar.

Usted lector, ¿cree que su vida o la de sus seres queridos, puede realmente mantenerse siempre ajeno de esta fórmula patológica? ¿Quién podría cantar victoria? Y, a propósito, ¿Ha pensado claramente cómo y con qué herramientas enfrentaría una enfermedad así?

No es una pregunta descabellada, si toma en cuenta que sólo en el período de enero de este 2022, Salme reportó una morbilidad total de 3 mil 85 personas con descripción de trastornos de ansiedad, de la personalidad, de atención y actividad, de pánico, bipolar, esquizofrenias y depresiones. Además de las 16 mil 990 personas registradas, solo en el CAISAME de estancia breve y 12 mil 824 en el de estancia prolongada, el año pasado… sin contar las cifras negras.

Hay adicciones que propician trastornos mentales o casos en los que, enfermedades así, atraviesan árboles genealógicos y se manifiestan desde la adultez temprana, obstaculizando años productivos y decisivos en la toma de decisiones de los pacientes.

Consigno el caso de Zeus desde el 2014, cuándo comenzaron las primeras manifestaciones de su trastorno bipolar. Pero fue hasta el 2020 cuando inició con un tratamiento adecuado. 6 años tarde.

¿Por qué una afección mental no se atiende con la misma rapidez, que otras enfermedades crónicas?

“No existen marcadores biológicos únicos: Si haces un estudio de laboratorio, puedes identificar que está alterado un elemento y haces diagnóstico; en cambio, en la salud mental, mucho de lo que retrasa el diagnóstico es el mismo paciente, quien va a otros lugares, porque muchos padecimientos mentales se acompañan de quejas somáticas, como molestias estomacales, hipertensión, fatiga. Brincan de especialista en especialista”.

El psiquiatra abunda en la particularidad de estas enfermedades, pues deben ser observadas clínicamente y eso requiere tiempo.

“Hay diagnósticos transversales de ciclos y síntomas, es decir, cómo te encuentras hoy; y también hay diagnósticos longitudinales: viendo a posteriori para conseguir el nombre de una enfermedad mental”.

Por su parte, Mijal Schmidt, en su ensayo para la revista Nexos, en su edición decembrina de 2017, problematiza que si la mayoría de los especialistas han interiorizado un esquema de síntomas y criterios diagnósticos, su formación se condiciona a que los fenómenos que observan se ajusten a la descripción que conocen de antemano, lo cual impide una mirada más amplia a la singularidad del paciente.

En este punto, si ya has comenzado a replantear la seguridad de tu bienestar mental en tu entorno, jalisciense, debes saber que el camino es largo, pues también implica tolerar el proceso de adaptación a una terapia y su medicación.

Abundando en el tema de la medicina, generalmente, hay más de un trayecto por recorrer para dar con la combinación de tipos y dosis adecuadas, pese a los distintos efectos secundarios o su centralización para los tratamientos, excluyendo más opciones para lidiar con las distintas caras de complejas enfermedades.

“Por supuesto hubo momentos (de desabastecimiento de medicina psiquiátrica en Jalisco), incluso en lo privado, no hubo litio, por ejemplo”, recuerda el director de Salme el año de la pandemia.

“En el primer año teníamos nuestros resguardo de lo proyectado en año previo, en 2020 sí tuvimos desabasto en clabes, pero podíamos complementar con otras, por ejemplo diferentes tipos de antidepresivos o antipsicóticos. Hemos podido sobrevivir el desabasto federal”.

… Y este camino es descrito solamente desde la más óptima de sus visiones posibles. En medio de todo lo anterior, hay que adaptarse a las condiciones de accesibilidad y proximidad del servicio público, ya establecidas.

La primera manifestación del trastorno de Zeus, fue una depresión psicótica, que producía en él una extraña atracción por arrojarse a las vías del tren eléctrico, en una línea y estación muy específicas. Solo por completar, después leyó que la alteración a las operaciones normales en el cerebro de ratones de laboratorio, hace que estos caigan en conductas de autoflagelación.

De esta forma, su primer antidepresivo, Escitalopram, elevó su estado de ánimo a la hipomanía, refrendando así su diagnóstico, cuyo nombre no conocería hasta 3 años después.

El estado de ánimo de las personas con bipolaridad tiende a elevarse de manera evidente, con actos de grandiosidad, disminución de la necesidad de dormir, fuga de ideas y aumento en actividades sociales, sexuales e intelectuales.

"Facebook, Tinder y Google multiplican todas las posibilidades", responde Zeus a la hipomanía descrita por el DSM 4, el Manual Diagnóstico y Estadístico, de los trastornos mentales, cuyas raíces estadounidenses datan desde 1917.

El problema en este punto de nuestra crónica es el hallazgo de un tratamiento.

Para hacer oficial un tratamiento de enfermedad mental, a través del IMSS, se precisa la valoración de las áreas de Psiquiatría y Psicología.

En la clínica 14, Zeus recuerda un sesgo profesional para recibir su diagnóstico, pues su psicóloga creía que diagnosticar este tipo de enfermedades, carece de crédito y compromete a largo plazo la salud física, por la medicación psiquiátrica.

“Es un tema de desconocimiento y educación; hoy por hoy, sabemos que para que un tratamiento sea exitoso, necesita ambos, psicología y psiquiatría”, responde el director de Salme, quien refiere 20 años de experiencia en el campo.

“En estadios tempranos y leves no necesitan fármacos pero sí la observación terapéutica, puede que primero necesite medicina para luego hacer psicología, pero debe ser a la par”.

El Dr Ramírez Barreto lamenta que aún se lastre la falta de conocimiento de manera personal pero reprocha que esos estigmas sean trasladados al ámbito profesional.

Zeus nació en 1994, en su época ya no se estigmatiza la enfermedad mental, incluso la cultura popular le ha dotado de cierto romanticismo. Aunque especialistas, como Eduardo Monteverde, consideran que esta actitud se basa en estereotipos de los mitos acerca de la creatividad, que pueden estorbar y lastimar.

Otros opinan que son positivos los referentes de éxito: el Día Bipolar es el 30 de marzo en homenaje al célebre pintor holandés, Vincent Van Gogh, de quien se cree padeció esa enfermedad.

En la actualidad la palabra locura, es vista como un rechazo a los descubrimientos de la ciencia médica y un insulto para quienes padecen estos desequilibrios.

De esta manera y tal como simboliza el sociólogo Andrew Scull en el título de su introducción a la locura, este texto posee un título (Jalisco loco) que es susceptible a provocar irritación:

"Y quizá esto sea algo bueno. Porque nuestro tema es algo que perturba profundamente nuestro sentido común. Amenaza el orden social; tanto a nivel simbólico, como práctico. Trastorna, de forma casi insoportable, el fluir de la vida cotidiana y pone patas arriba nuestras experiencias y expectativas".

En este sentido, en algunos países de Europa existe un movimiento de visibilización de estas enfermedades autodenominado #OrgulloLoco; así como múltiples grupos en redes sociales con millares de miembros, quienes comparten sus experiencias con los síntomas, medicación y otros aspectos en común de su enfermedad. Y además son bien vistos por los especialistas, mientras no se desvíen de su objetivo de dar soporte moral.

Zeus relaciona la palabra locura con una idea del orden de la historia y la poesía, como 'La nave de los locos' o la 'Piedra de la de la locura'; aunque sí reconoce un mejor tacto en la develación de otras enfermedades que en las de tipo psiquiátrico.

Específicamente recuerda que su médico especialista en la clínica 14 del IMSS, recomendó, enseguida, no tener hijos, ni intentar tramitar su pasaporte de VISA, o revelar su condición después del matrimonio, pues, aseguraba, podría hacerle susceptible de consecuencias legales:

"Por eso hay que ver con quiénes tenemos hijos, señora", dijo a su madre.

Pese a la brusquedad del médico, la alta predisposición genética de estas enfermedades es un hecho. En febrero de este año, el padre de Zeus, ahora Fidel 'N' , fue acusado por haber incendiado el bosque del Nixticuil, hecho del cual se enteró mientras trabajaba por la mañana, en el medio local donde es editor desde 2017 y luego de meses sin contacto con él

Al inicio de la segunda quincena de marzo, aún espera una evaluación psiquiátrica en Puente Grande, que pueda declarar a su padre inimputable.

Un sujeto inimputable depende absolutamente de tener un buen equipo de psiquiatría legal que vele por sus intereses.

“Hoy en pleno siglo XXI año 2017, un juez afirma que una persona portadora de esquizofrenia, calificada como inimputable, es sentenciado a una pena carcelaria por el tiempo legalmente estipulado, que se conmuta por pasar el mismo tiempo en un hospital psiquiátrico, podrá salir del hospital solamente cuando se cure y como la esquizofrenia es incurable, por lo tanto, jamás saldrá del hospital, esta es la realidad de nuestro sistema legal”, reprochan los investigadores L. G. Hernández Muñoz y A. Penilla González, en su artículo “La bioética y el derecho ante la situación de las personas inimputables”.

A consecuencia de cómo llegó la noticia de su padre, cuyo paradero no conocía, Zeus volvió a un nuevo internamiento este año, que recién terminó a mediados de marzo.

Durante ese periodo, Zeus comenzó a trabajar para esta íntima crónica informativa, con el fin de aproximar un sano diagnóstico público de la 'locura' en Jalisco y para responder francas dudas que no suelen preguntarse a personas sujetas a estereotipos y prejuicios.

Una vez reintegrado, gracias a la medicación establecida en San Juan de Dios, comenzamos este relato.

Así mismo, Zeus admite haber ofrecido y trabajado su caso con el mismo ímpetu con el que su ex compañero Ángel recorría, en círculos, los blanquiazules 150 m2, aproximados, del área de pacientes agudos en el hospital.

"¿Y por qué caminas tanto Angelito?”

-Porque voy a hacer un surco, uno que llegue al otro lado de la esfera; en ese lado del eje está mi realidad, y no la que les gusta escuchar antes de dejarme salir de aquí.

…

(Off the record)

Dr, díganos paso a pasito, la receta para comenzar a atender nuestra salud mental en Jalisco, por si trae la duda quien nos lee ahora.

“Si poseen IMSS o ISSSTE, hay que ir a la Unidad Familiar; de otra forma, en el caso público de Jalisco, hay que ir a tu centro de salud, donde los médicos, capacitados con la guía mgGAP, determinarían cómo continuar el proceso: el médico general valora si puede o no manejar al paciente o referirlo al CISAME, donde valoran si puede ir a un hospital de servicios de tercer nivel.

Instituto Jalisciense de Salud Mental (SALME) Av. Zoquipan #1000, Colonia: Zoquipan, Zapopan.

Teléfonos: 3330309900

Direcciones Cisames: https://salme.jalisco.gob.mx/1177

Línea de Atención en Crisis: 075 ó 3325042020 ó 38333838 ó el 800 2274747. Gratuito y confidencial. 24 hrs.

CP