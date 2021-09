Jaime di Paulo: Negocios entre México y Estados Unidos

Venir a México para Jaime di Paulo es “cargar las pilas”, especialmente a Guadalajara, donde vive su mamá y su hermano, pero también el gusto de seguir vinculando negocios para su crecimiento entre México y Estados Unidos.

Su vida de negocios transcurre entre Estados Unidos y México / Foto: Claudio Jimeno

El destino llevó a Jaime di Paulo, orgullosamente tapatío, a Denver, Colorado cuando estaba en la etapa de segundo de secundaria, luego volvió a México, a la UNAM, para realizar sus estudios universitarios y aunque nuevamente se fue a Estados Unidos nunca ha dejado de estar en contacto. El trabajo y el tiempo dieron sus frutos porque ahora, en la situación privilegiada que se encuentra como CEO de la Cámara Hispana de Comercio de Chicago, tiene la oportunidad de conectar los lazos entre mexicanos y estadounidenses “empujando” sus empresas.

¿Es el hombre que soñó cuando era niño?

“He logrado muchas cosas, ahora que estoy en esta posición y que jamás imaginé. Uno nunca sabe dónde va a acabar porque la vida te lleva por diferentes caminos, este es el camino al que me llevó y estoy muy contento”.

¿Qué características de su personalidad lo llevaron a ser un hombre de negocios?

“Todo se me resbala, no tomo nada personal, soy una persona muy abierta y que le gusta tener relaciones con mucha gente. No me siento a gusto solo, me gusta estar rodeado de gente y eso me hace feliz. Yo durante la pandemia tomaba el carro y me ponía a manejar por horas, aunque sea sólo para ver árboles. Hay que encontrar las salidas necesarias y rehacer tu vida porque realmente fue un encierro total, en Estados Unidos cerraron todo por seis meses, no podías hacer absolutamente nada más que estar en casa. Estuvo complicado”.

¿Desde su trabajo, cómo vivieron esta pandemia?

“Tuvimos que cerrar la oficina, todo mundo trabajó virtual y nos dimos cuenta que fuimos muy productivos; lo malo es que el factor humano se olvida y nos volvemos maquinitas. Necesitas tiempo para despejarte, por ejemplo yo soy una persona de reuniones todos los días y tuve que cambiar el chip, para hablar, de tequila, folclor, negocios, necesitas un poco de tranquilidad entre cada reunión, pero la pandemia nos obligó a que las reuniones en zoom o telefónicas estuvieran una sobre otra”.

Estuvo de visita en GDL en el Centro de Innovacion para retomar nuevos proyectos / Foto: Claudio Jimeno

¿Qué perspectiva tiene sobre las nuevas modalidades laborales?

“Hay un estudio que dice que la pandemia hizo que se acelerara este proceso digital en las empresas unos 7 u 8 años, entonces hay que encontrar un balance, obviamente trabajar en línea nos dimos cuenta que era muy productivo pero perdimos el factor humano. No hay como tener una conversación como la que estamos teniendo tú y yo, hubiera sido totalmente diferente en zoom, se vuelve estructurada para ser just business. El zoom está aquí para quedarse, como una herramienta pero el factor humano es fundamental, sobre todo para los latinos mexicanos, lo ideal es tener un balance sobre todo porque ya van normalizándose las cosas”.

¿Cree que todo regrese a la normalidad al 100%?

“Eventualmente, sólo hay que controlar y ser responsable de tus propias acciones”.

¿Cómo ha vivido a distancia este orgullo tapatío y su trabajo en Chicago?

“Tengo una posición en la que puedo venir a hablar de negocios, crear vínculos de colaboración entre las dos Cámaras de Comercio, traer empresas de allá para acá o empresas aquí que quieren exportar y que haya un vínculo de colaboración, a las PYMES sobre todo ayudarles a levantarse exportando sus productos, a eso vine, al Centro de Innovación, donde estamos crear una alianza porque la cámara de Comercio de Chicago está muy enfocada en tecnología, aquí hay un área de oportunidad muy interesante”.

En la labor que realiza, ¿cuál ha sido el mayor reto?

“México tiene que aceptar que hay empresas que hacen mejor el trabajo que aquí, mi reto y lo que trato de empujar es que México debe permitir licitaciones del extranjero a que también se involucren, también hay empresas muy importantes que quieren trabajar en México. Tener una relación bilateral con dos países significa tanto de aquí para allá, como de allá para acá, aquí sólo quieren que sea de aquí para allá y está bien pero tienen que aceptar que allá también hay personas que quieren hacer negocios acá. Hay que abrir las puertas de ambos lados”.

Hay alguna recomendación que haces a los empresarios sobre la situación actual a los mexicanos

“Exportar no es complicado, es un proceso que toma tiempo y debes estar preparado, tener todo en orden. Mi consejo es que se acerquen a las Cámaras de Comercio, de donde estés, para que les ayuden con el proceso y los vinculen a las Cámaras de Comercio en Estados Unidos para que se facilite la exportación del producto. Nosotros, por ejemplo, cuando una empresa ya está preparada, que lleve jitomates teniendo ya licencias y permisos, yo me encargo de colocarla. Suena difícil, no es difícil, pero debes tener todo en regla y a veces eso se complica un poco”.

“Las cámaras de comercio están aquí para ayudar a crecer tu negocio y exportar es hacer crecer tu negocio”.

Para ti cuál es la clave para dedicarte a la actividad empresarial

“No perder el sueño, seguir dándole, los empresarios somos gente que no nos rendimos, que no decimos no, que sí se puede, siempre encontramos para adelante. Los empresarios buenos que quieren crecer son gente innovadora, que le trabaja, 24 horas al día se la parten para que su negocio crezca y además emplean a la gente”.

¿Qué te sigue motivando?

“Lo que me hace feliz es ver a una empresa crecer. Mi fantasía es como una empresa que yo logré florezca, que genere empleo, riqueza, eso me hace feliz y he logrado ver varias así”.

¿Crees que tú cumpliste el sueño americano, te falta alguno por cumplir?

“Me fui y me fue bien y mal, la vida va y viene. Hay que instalarse en el presente y ver para el futuro, pero no dedicarte a ver el futuro, enfócate en lo que tienes ahorita y trabaja para el futuro. Estoy en una posición muy privilegiada, en un lugar donde puedo hacer la diferencia en miles de personas pero no me voy a parar ahí, mi sueño es seguir adelante, qué sigue mañana, no paro ahí. Hay que ver el futuro sin perder el enfoque del presente. De sueños no sé a dónde me puede llevar este trabajo, a lo mejor un día termino en Washingtong”.

Sigue desarrollando sus habilidades como empresario / Foto: Claudio Jimeno

¿Logros del 2019 a la fecha que quisieras destacar?

“Logramos un vínculo entre las dos Cámaras de Comercio, la de Illinois con la Guadalajara, la manera en que se abrió para darnos la oportunidad de trabajar juntos ha sido increíble. Eso abrió una gama de oportunidades con otras cámaras porque ya tenemos otras afiliaciones en todo el mundo, aprendimos cómo trabajar colectivamente sin estar en competencia".

LAS CIFRAS En el 2020 en Cámara de Comercio logramos retener más de 18 mil empleos, gracias a nuestros programas que tenemos para pequeñas y medianas empresas en el estado de Illinois, creo que es un gran logro de mi equipo.

¿Hay muchos tapatíos en Chicago?

"En Illinois hay más de 2 millones de latinos".

¿Consideras que es un buen lugar para vivir?

“El fenómeno migrante es muy particular, por ejemplo los de Michoacán se dedican más bien a la construcción; los de Guanajuato en el área culinario, los jaliscienses son muy empresarios. En Chicago vas a una calle en especial que es La Villita, es un barrio 100% mexicano el 80% de los negocios son gente de Jalisco. Nacimos con el chip de ser empresarios".

¿Hay algún proyecto que estén llevando actualmente por el este fin de semana que estés aquí?

"Estamos viendo lo de las ciudades inteligentes, el Centro de Innovación que es un concepto muy interesante que también existe en Estados Unidos pero no como aquí, donde próximamente puedes trabajar, divertirte y vivir en un área, eso es algo que aprendí y que hay que trabajarlo allá".

"Los dólares no caen de los árboles, hay que trabajarle".

¿Qué es lo que más extrañas de México?

"No hay los lazos familiares como los que existen aquí y la gente es muy amable. Realmente México es un país feliz".

