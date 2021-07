Chicago-Guadalajara, un puente de oportunidades

Mis recuerdos de la infancia y adolescencia en Guadalajara, una ciudad hermosa donde definí muchos valores de mi personalidad, vienen a mi mente cada vez que me tomo un avión desde Chicago para visitar este hermoso estado.

Por eso no podría estar más agradecido y emocionado por la oportunidad con la que me honra EL INFORMADOR, que me ha abierto sus páginas para enviarle este mensaje a mis distinguidos paisanos.

Mi trabajo como presidente & CEO de la Cámara de Comercio Hispana de Illinois (IHCC) es abrir las puertas a las inversiones e impulsar el desarrollo económico. Siempre entendí el valor de que el mejor programa social es crear empleos. Y para eso hay que ayudar a las empresas.

Este puente virtual que estamos construyendo entre la Cámara de Comercio de Guadalajara y la IHCC permite que nuevos proyectos de tecnología puedan recibir el financiamiento adecuado, de manera que nuestros jóvenes y nuestras empresas sientan que hay mejores oportunidades para crear e innovar.

La exquisita cocina de Jalisco está siendo promovida a niveles nunca vistos en Chicago.

Y las oportunidades de negocio se multiplicaron con un espacio físico para mejorar la conectividad entre empresarios de ambas ciudades.

Nuestra conexión es histórica. Cada vez que cualquier residente de Chicago se sienta frente a un televisor a tomar una cerveza hay grandes posibilidades de que esa pantalla haya sido ensamblada en México y que la cerveza sea de una marca mexicana.

México es un socio comercial estratégico que contribuye al bienestar económico de Illinois. Y viceversa. Las cifras oficiales de la Secretaría de Economía de México lo prueban:

Más de 15 mil millones de dólares al año de productos mexicanos se importan por parte de empresas instaladas en nuestro estado.

Illinois exporta casi 10 mil millones de dólares al año a México.

2 de cada 10 dólares enviados por trabajadores mexicanos en Estados Unidos salen de Illinois.

El comercio entre empresas de Jalisco y de Illinois se duplicó en los últimos 10 años.

Hay más de 300 compañías de Illinois que hacen operaciones en México, ya sea a través de una inversión directa, creando subsidiarias, oficinas de representación comercial o centros de abastecimiento de insumos.

Al ser el cuarto lugar en concentración de latinos en Estados Unidos, Illinois se convierte hoy en un mercado natural para los pequeños negocios de Jalisco.

Quienes sientan que tienen dificultades para crecer dentro del mercado mexicano, por las barreras impuestas por las grandes corporaciones, encontrarán en Illinois una puerta abierta al crecimiento.

La IHCC los esperará con los mismos brazos abiertos con los que la Cámara de Comercio de Guadalajara nos recibe siempre.

