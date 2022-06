Horóscopos hoy: Del 13 al 19 de junio

Luna creciente en Aries. Lunes interesante y una nueva oportunidad de aprender. La principal causa del fracaso es escuchar gente negativa, y lo peor es hacerles caso. Flores frescas y con una vida llena de esperanza y amor para dar.

ARIES

Ya comienza la semana y lo cierto es que estás recuperando el tiempo perdido. Tienes un brillo especial en los ojos, tienes fuerza, tienes motivación y muchas ganas. Hay algo que te hace especial ilusión, Aries, algo importante para ti, y sientes que eso te da la vida. Por fin… Es posible que éste fin de semana también tengas algunas emociones poderosas con respecto a alguien, recuerdos que te lleguen a tu cabeza y que te hagan sonreír y sobre todo, mucha determinación para no retroceder ante ningún obstáculo.

Color: Rojo.

Número: 43.

Día: Sábado

TAURO

Te gustaría cambiar tantas cosas… A veces quieres que se den cosas ya, quieres acercarte a lo que realmente anhelas, quieres hacer caso a los sentimientos… Pero por otro lado, hay miedos, responsabilidades y cosas que hacer antes de dar rienda suelta.

No quieres desestabilizarte otra vez, no quieres dejar tu vida en manos de nadie, no quieres dar a los demás el poder de hacer contigo al final lo que quieran. Y es que, la desconfianza es grande Tauro, pero no todo el mundo es igual.

Color: Café.

Número:31

Día: Lunes

GÉMINIS

Estás lleno de agradecimiento de buen rollo, de felicidad… Escucha, y si llegan momentos complicados harás lo posible por seguir sonriendo, todo lo que puedas y más. Ahora no va a fastidiarte nadie en tu momento, lo tienes claro. Y sí, a pesar de que a veces andes un poco más bajoneado por ciertas cosas que además no están en tu mano, no vas a venirte abajo. Vamos Géminis trata de seguir atrayendo cosas buenas y positivas a tu vida, intenta visualizar, enfocarte y mantener claridad en tu mente.

Color: Azul.

Número: 69.

Día: Viernes.

CÁNCER

Llega el fin de semana y lo cierto es que andas un poco indignada/o con algunas personas. Eres muy pasional y no conoces las medias tintas, a veces das tanto de ti y recibes tan poco que eso te frustra muchísimo. Empiezas a pensar si realmente estás en el lugar correcto, con las personas correctas… Es complicado y tú lo sabes mejor que nadie. Siempre andas a contracorriente con todo. Cuando el mundo va en una dirección, tú analizas todo desde otro punto de vista mucho más crítico, más inteligente.

Color: Verde.

Número: 90.

Día: Miércoles

LEO

Ya es fin de semana y es cierto que últimamente estás hasta arriba de todo, súper ocupado con un millón de proyectos, de ideas… Y lo mejor de todo es que parece que las cosas te están saliendo fenomenales. Aprovecha cada momento porque quizás hay cosas que en otro momento no se den. Hay algo, una conversación que sabes que tienes pendiente con alguien. Y no es una conversación para volver a algo o para cambiarlo todo. Hay cosas que ya no van a cambiar.

Color: Gris.

Número: 19.

Día: Domingo.

VIRGO

A veces todo se te hace un mundo, a veces los problemas parece que pesan más de la cuenta, de repente todo oscuro… Pero haces un clic en tu mente rápidamente, vuelves a enfocar y empiezas a caminar hacia la luz otra vez. Es difícil ser Virgo, porque se lucha en muchos momentos con situaciones así, se lidia mucho con la oscuridad… Pero es lo que ha tocado. Y eres fuerte. Este inicio de semana estarás más sensible de lo normal.

Color: Blanco.

Número: 71.

Día: Martes

LIBRA

Se te nota en la mirada, en tu forma de hacer las cosas, en las indirectas que sueltas, en las fotos que subes y hasta en cómo te vistes estos días… Hay algo que te está removiendo por dentro y sí, a más de uno le dirías eso de “suerte porque la vas a necesitar”. Puede que este inicio de semana estés un poco contento/a con algo que se estaba cocinando desde hace un tiempo, piensas demasiado.

Color: Beige.

Número: 55.

Día: Miércoles

ESCORPIÓN

A pesar de los baches, de los obstáculos o de las trabas… Siempre hay esperanza, y lo sabes mejor que nadie. SIEMPRE. Este inicio de semana vas a reorganizarlo todo. Hay que poner un poco de orden. Pero desde los tiempos que pasas mirando redes sociales hasta la alimentación que tienes. Necesitas estar bien para ESTAR BIEN Escorpio. NO puedes estar alimentándote de cosas que no te nutren y después querer sentir que tienes energía para todo el día.

Color: Lila.

Número: 53.

Día: Domingo.

SAGITARIO

Lo estás intentando, estás ahí, con fortaleza, con ganas, tratando de mejorar en cada momento, de progresar, de evolucionar… Eres una persona muy especial pero a veces se te va la onda haciendo cosas por impulso de las que después te arrepientes mucho. Vas a tener que hablar más, no te guardes todo tanto, no pienses que las cosas se te terminarán pasando pronto porque no será así. Aunque no lo creas, también acumulas, y también te equivocas porque explotas en el momento que no debes.

Color: Blanco.

Número: 23.

Día: Jueves.

PISCIS

Hay algo que te estresa mucho Piscis, un tema que te trae de cabeza, algo que te tiene bloqueado. Por mucho que intentas avanzar no hay manera, tratas de buscar soluciones a eso pero te resulta muy complicado. A veces hay que dejar que el tiempo ponga a cada uno en su lugar y no tratar de acelerarlo todo. Si algo tiene que ser para ti, tarde o temprano lo será, créeme. Deja que las cosas se den solas. Has sido una buena persona con la gente equivocada y el problema es que este patrón se repite a menudo.

Color: Verde.

Número: 10.

Día: Miércoles.

ACUARIO

Andas un poco con las emociones revueltas, analizando si estás donde debes estar, si es el momento adecuado, si tienes que dar algún paso importante para mejorar ciertas cosas… Viene una temporada de dudas, de muchas dudas… Aún no eres consciente del todo de lo que quieres hacer con tu vida, pero debes tener confianza en ti, mucha, y créeme que serás capaz de llevar tu vida a otro nivel. Vas a llegar lejos. Todo ahora puede ser confuso pero va a reacomodarse.

Color: Rosa.

Número: 41.

Día: Viernes.

CAPRICORNIO

Céntrate, con todas las lecciones que te ha dado la vida, no vuelvas al pasado, no mires ni por el retrovisor, por favor. Da igual lo bueno, da igual lo malo que te haya pasado. Tu historia ahora es otra, tu camino no tiene nada que ver con lo que llevabas andado hasta ahora, vas a comenzar dentro de poco con una historia distinta que te va a ayudar a olvidar ciertos momentos que no quieres tener en tu memoria. Quizás sea con las mismas personas, en situaciones parecidas, con emociones similares, pero CRÉEME, la historia es otra.

Color: Dorado.

Número: 61.

Día: Martes.

