Esta semana comienza con algo de tensión por el tránsito de los astros durante el fin de semana.

La Luna en Virgo con aspectos positivos, te pone a pensar ¿dónde debo estar en el mundo, cuál es la cultura que quiero conocer, en qué país quiero estar?

Cuidado con la toma de decisiones por impulso y con demasiado entusiasmo sin medir riesgos y consecuencias.

HORÓSCOPO DE ARIES

Está semana es complicada más no imposible para ti... Trata de ser paciente sin tomar decisiones a largo plazo y menos en el terreno de las finanzas. Te sentirás llena de energía y con ganas de comerte al mundo, es conveniente que controles tus impulsos y manejes los procesos de comunicación con prudencia para evitar malos entendidos. Procura realizar actividades deportivas en familia. En el amor un poco de tensión pero al final el amor siempre es más fuerte.

Color: Gris. Número: 8. Palabras sabias: Escucha y medita. Ritual: Abre caminos.

HORÓSCOPO DE TAURO

Los temas religiosos y de fe, serán importantes. Hay una tendencia a buscar mecanismos de acercamiento a agrupaciones religiosas o de ayuda a grupos vulnerables. Esta necesidad de conexión con el otro te llevará a vivir relaciones platónicas. Trata de ser realista y ver a las personas con todas sus virtudes y defectos para evitar decepciones futuras. En el trabajo tendrás que hacer cosas y cambios importantes para tu futuro. El dinero hay que administrarlo mejor.

Color: Blanco. Número: 22. Palabras sabias: Comunicación y amor. Ritual: Amor.

HORÓSCOPO DE GÉMINIS

Mes de aumento de la confianza en ti mismo. Te equivocas con las personas y estás perdiendo la cabeza. Cuando crees que estás haciendo todo bien, te enloquecen los verdaderos sentimientos. Las palabras no dichas y el tránsito de los astros te tienen de mal humor. Es tiempo ideal para replantear metas y proyectos, en materia laboral las cosas están funcionando dentro de lo normal. Trata de no involucrarte en comentarios que afecten a personas de autoridad.

Color: Negro. Número: 7. Palabras sabias: Soltar y comenzar. Ritual: Corta maldad.

HORÓSCOPO DE CÁNCER

Tu vida social aumenta y te llevará a rodearte de gente influyente aunque para ti todo es favorable y fabuloso. Descansa, toma un respiro, te esperan meses dónde la creatividad y el trabajo duro pero bien remunerado te harán sentir muy bien. Aprovecha para conversar temas de interés familiar que exigen tu atención inmediata. En el amor trabaja con el ego y aprende a pedir perdón.

Color: Verde. Número: 8. Palabras sabias: Nadie y nunca. Ritual: Ángel protector.

HORÓSCOPO DE LEO

Las ganas de brillar pueden llevarte a cometer ciertas imprudencias o a presionar demasiado. Tomas decisiones que tú corazón ya no puede sostener. Hay una separación que por mucho que postergues y disfraces es insostenible. Puedes engañar a todos con tu aparente felicidad, es solo un disfraz, una careta pero por dentro estás sufriendo. Este tránsito planetario afecta a tu futuro, ahora sabes que nada es seguro en esta vida. Si estás solo, sigue así.

Color: Blanco. Número: 12. Palabras sabias: Tu magia. Ritual: Amor.

HORÓSCOPO DE VIRGO

Existe una tendencia al derroche del dinero y a vivir a lo grande, permitiéndote ciertos lujos a los que no estás acostumbrado. Trata de gastar inteligentemente tu dinero y ahorra un poco para el futuro, de esta manera los beneficios económicos que logres durante este mes podrán ser útiles más adelante. Ahora te preocupas, pero solo relájate, descansa y date espacio solo para ti. En el amor estás dando lo mejor de ti, tu madurez te permite hablar de todo.

Color: Azul. Número: 9. Palabras sabias: Equipo y equilibrio. Ritual: Abre caminos.

HORÓSCOPO DE LIBRA

Te estás dando cuenta de lo equivocado que estás al juzgar tan duramente a algunas personas. Trata de conocer mejor a quienes te rodean y toma decisiones asertivas con respecto a tu futuro. En el amor algunas discusiones de pareja, la poca tolerancia y la influencia de Marte, este te hace explotar con facilidad o estar muy sensible. Sientes la necesidad de descubrir el mundo, asumir retos y dejar todo atrás sin importar las consecuencias.

Color: Gris claro. Número: 3. Palabras sabias: Guardar silencio. Ritual: San Fernando.

HORÓSCOPO DE ESCORPIÓN

Este viaje libera en ti una parte que no conocías, necesitas menos estrés y más trabajo. Mes de mucha actividad, tiendes actuar de manera impulsiva y energética, buscando solución a cada uno de los problemas y tratando de realizar varias cosas. Esto puede producir resultados no deseados por distracciones y olvidos. Aunque algunos negocios no salen como deseas pues tus necesidades económicas aumentan, trata de hablar con tu pareja.

Color: Café. Número: 1. Palabras sabias: Prudencia y templanza. Ritual: Contra envidias.

HORÓSCOPO DE SAGITARIO

Tus emociones tienen mucha importancia en este periodo y es indispensable que las expreses con libertad. Todo el mundo te ayuda, te ama, y está de tu lado pues te asiste la razón. No cuentes tus planes a futuro. Está semana está bendecida por la llegada de dinero que te otorga un poco de felicidad, y un respiro. Alimenta tu alma de pensamientos optimistas. Todo está bien en tu mundo, estás a salvo, dichoso y feliz. Dejar el pasado es tener un brillante presente, y un exitoso futuro. Tú ya eres magia.

Color: Negro. Número: 9. Palabras sabias: Sueños y señales. Ritual: Amor.

HORÓSCOPO DE CAPRICORNIO

Disfrutarás ampliamente de la compañía de tus amigos, tendrás más ganas de conocer gente vinculada al arte. Lograrás consolidar negocios importantes. Debes realizar varias actividades a la vez, sin perder tu tiempo ni tu energía. El respeto que los demás sienten por tu impecable trabajo es grande. No pierdas la paciencia ni tu prudencia. Las finanzas mejoran con la llegada de un bono extra que te otorga la vida y no esperabas.

Color: Rojo. Número: 13. Palabras sabias: Perdón y olvido. Ritual: Ángel protector.

HORÓSCOPO DE ACUARIO

Los placeres inesperados, amigos nuevos o una actitud más alegre y aventurera en tus relaciones, hacen que este periodo sea estimulante y delicioso. Te encuentras dispuesta a experimentar para salir de la rutina. Es probable que inicies un nuevo romance o la revitalización del actual. Cambios repentinos de planes. Sientes deseos de relajarte y disfrutar la armonía de tu hogar, por ello tal vez realices algunos cambios o remodelaciones.

Color: Turquesa. Número: 11. Palabras sabias: Creatividad. Ritual: Abre caminos.

HORÓSCOPO DE PISCIS

Tu deseo de comunicación tiende a aumentar y buscarás mayor contacto con las personas de tu alrededor. Qué hermoso que la vida te pone en un lugar alto e inalcanzable. Estás bendecido por todos los Dioses y por toda tu vida. Trabajando tu salud, tu cuerpo, tu carrera y algo de vanidad, lograrás consolidar negocios y metas de una manera impresionante. El amor viene en camino, todos te respetan y el arduo trabajo en compañía y con la ayuda de los que te aman abre caminos insospechados.

Color: Blanco y negro. Número 3 y 15. Palabras sabias: Perseverancia y actitud. Ritual: Amor.

Contacta a Laura Rivas: