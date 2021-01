Hombre gana dinero por "no hacer nada"

Estudió física en una Universidad en Osaka, Japón, pero al darse cuenta que eso no lo hacía feliz, este hombre cambió de carrera y ahora gana dinero por "no hacer nada".

No sé hacer nada que no sea sencillo

Shoji Morimoto descubrió que podía iniciar un negocio en el que, literalmente, se "renta" a extraños que, de antemano, saben que no sabe hacer nada excepto comer, caminar y beber.

Todo inició con una publicación en su cuenta de Twitter (@morimotoshoji) en donde compartió: "me rento como una persona que no hace nada. ¿Te es complicado entrar a una tienda a ti solo? ¿Extrañas a un jugador de tu equipo? ¿Necesitas a alguien que se forme en una línea por ti? No sé hacer nada que no sea sencillo".

Aunque en ese momento ofrecía sus servicios de manera gratuita, debido al éxito ha comenzado un negocio por el que cobra 10 mil yenes (aproximadamente mil 900 pesos). Además de esa tarifa sus clientes deben cubrir sus gastos de transporte y otros gastos como la comida o bebida, en caso de que ese sea el servicio que prestará.

Todo eso está especificado en su biografía de Twitter.

Dos años después de haber iniciado con este proyecto, Morimoto tiene un libro en donde narra algunas de las cosas que ha vivido con sus clientes.

De acuerdo a varios medios internacionales, Shoji atiende cerca de cuatro clientes por día y un total de tres mil desde que comenzó a "rentarse".

AC