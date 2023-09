El herpes labial, también llamado herpes febril, es una infección viral. Se presenta en pequeñas ampollas sobre los labios o alrededor de ellos, al reventarse, forman una costra que puede durar varios días. Su proceso de sanación suele durar 2 o 3 semanas sin dejar cicatriz.

El herpes labial es causado por un virus contagioso; herpes simple (VHS).

Existen dos tipos de VHS. El tipo 1 causa herpes oral o labial, el tipo 2 afecta el área genital, ambos pueden afectar a la boca o los genitales y pueden contagiarse a través del sexo oral. El virus puede contagiarse aunque no se vean las llagas.

Algunas personas no tienen síntomas de la infección. Sin embargo, otras desarrollan llagas dolorosas. El herpes labial suele aparecer fuera de la boca o en los labios o alrededor. Cuando están dentro de la boca, se situa generalmente en las encías o en el paladar. No son lo mismo que las aftas bucales, que no son contagiosas.

No existe una cura para el herpes labial. Por lo general desaparece por sí solo en un par de semanas. Algunos medicamentos pueden ayudar con el dolor y la molestia que causan; ungüentos que adormecen las llagas, ablandan las costras o las secan.

¿CÓMO SE CONTAGIA EL HERPES LABIAL?

El herpes labial puede contagiarse de una persona a otra por contacto cercano, por ejemplo, al besarse. Generalmente están causadas por el virus del herpes simple de tipo 1, y menos comúnmente por el virus del herpes simple de tipo 2.

Síntomas del Herpes labial

Hormigueo y picazón alrededor de los labios

alrededor de los labios Ampollas a lo largo del borde de los labios, nariz, mejillas, o dentro de la boca.

a lo largo del borde de los labios, nariz, mejillas, o dentro de la boca. Las pequeñas ampollas pueden fusionarse y después romperse, lo que provoca que se desarrollen llagas abiertas poco profundas que presenten secreción y formen una costra.

Los síntomas pueden aparecer hasta 20 días después de haber estado expuesto al virus por primera vez. Si las ampollas son recurrentes, generalmente aparecen siempre en el mismo lugar y tienden a ser menos graves que con el primer brote.

Causas del Herpes labial

El herpes labial está causado por ciertas cepas del virus del herpes simple. El virus del herpes simple de tipo 1 generalmente provoca herpes labial. El virus del herpes simple de tipo 2 es a menudo la causa del herpes genital.

Ambos tipos pueden contagiarse a la cara o a los genitales a través de un contacto cercano, como besos o sexo oral. Compartir los utensilios para comer, las cuchillas de afeitar y las toallas también pueden diseminar el virus del herpes simple de tipo 1.

La reaparición del herpes labial puede estar provocada por:

Infección viral o fiebre.

Cambios hormonales, como aquellos relacionados con el período menstrual.

Estrés.

Cansancio.

Estar expuesto al sol o al viento.

Cambios en el sistema inmunitario.

Lesión en la piel.

