Hay de tacos a tacos al vapor

Por allá del año 1994, cursando uno de mis últimos semestres en el Tec y con aquella necesidad económica de cualquier universitario, me decidí -a falta de lugar a dónde ir a desayunar cerca de esa desolada área donde no había nada cerca y todo era sembradíos de maíz-, a poner un puesto de tacos. Acudí con el famoso David que tenía su puesto de tacos al vapor -buenazos-, en la calle Colomos frente al entonces Club de las Chivas, e hice trato con él para pasar por una olla de tacos de lunes a viernes a las 6:15 AM por la calle de Frías y así fue como puse un puesto de tacos fuera del Tec durante un semestre.

Estos mismos tacos David tenían sucursales (ya no existen como Tacos David) y una de ellas es esta que les comento hoy. Tienen 40 años en el mismo lugar, 26 siendo Tacos David y 14 como Tacos Florencia. Pero en realidad tienen la misma receta, misma variedad y mismos complementos. Entre ellos están: nopales, zanahorias en vinagre, salsa verde con aguacate y una de tomate -estas dos últimas sin picor-, chiles jalapeños en escabeche, cebolla morada con habanero, salsa de jalapeños y una de habanero. Es decir; aquí no hay pretexto alguno para no decorar tus tacos con toda la creatividad. Además de que todos valen $15.

Todos sus tacos vienen sancochados en un aceite que les da un sabor único, no escurren, es sólo una pasadita que les brinda la humedad adecuada y los humecta para que no se rompan. Inicié -obvio-, con uno de chicharrón prensado al que le añaden una salsita de tomate y lo dejan horas hasta que reduzca y quede muy blandito, suave y fácil de manejar en pedazos muy pequeños, pero conservando ese “dente” que nos gusta. Te ofrecen col muy rallada que siempre acepto e incluso añado un poquito más por aquello de comer verdura. Seguí con uno de espagueti con queso (como ellos lo escriben), este es un platillo que en aquel entonces David puso en su menú porque los viernes de Cuaresma le bajaba la venta y por muchos años la gente se los pedía y solo había esos viernes. Aquí los institucionalizaron todos los días y es uno de los favoritos, es una masita de pasta de espagueti con un queso muy suave de sabor así como asadero, muy amalgamado y un poco saladito. Es delicioso.

También pedí uno de mole. Este es con carne de cerdo, pierna -de la misma pierna con la que ofrecen el taco de deshebrada-. Estos tienen un final dulce, como película de Disney, y para algunos son adictivos y no alcanzas a distinguir cuando mordiste la carne, pero si sabe. Por último uno de papa, que a diferencia de otros lugares no es un puré rústico, sino muy fino y con esa característica que te da un puré hecho como Dios manda.

¡Sé feliz!

ASISTE

Tacos Florencia

Dirección: Calle Ottawa esquina Florencia, Col. Providencia. Horario de lunes a sábado de 7:00 AM a 2:00 PM. Tel 3338250750. FB: @tacos al vapor florencia