Definido como un “vínculo entre la comida y una gran comunidad de glotones”, Buen Diente GDL nació como un blog de Claudio de Angelis, un apasionado del buen comer que cuando este proyecto nace “tenía una agencia de relaciones públicas y hacíamos eventos para diferentes marcas de alcohol; al hacer activaciones, los restauranteros nos solicitaron y ante la gran carga de trabajo de la agencia, decidimos hablar sobre comida a través del blog”.

Así, cuenta el emprendedor, “hemos ido evolucionando. En un principio publicamos fotos de restaurantes y hablamos de lo que comíamos en la calle, pero no soy crítico, no digo si algo está bueno o está malo y, lo que no me gusta, no lo digo. Siempre trato de comunicar lo que me agrada. Siguiendo la dinámica de redes sociales, iba a un lugar y hablaba de lo que me gustaba, y cuando Instagram inauguró sus ‘historias’ y se pudo cargar video, establecimos una narrativa y para diferenciarme de otros sitios, empecé a hacer el Top 10, donde la gente votaba por sus cosas favoritas. Así tenemos unos nueve años”.

Gracias a esa estrategia, y videos más prolongados, relata De Angelis, “el sitio creció mucho y, luego, hicimos cápsulas tipo YouTube y ahora tenemos reels; ha sido tal el efecto que tenemos más de 200 mil seguidores en Instagram, en TikTok tenemos más de 600 mil, el canal de YouTube tiene seis mil y en Facebook tenemos 400 mil”.

“Hoy día, la intención es ofrecer la variedad de opciones gastronómicas que hay a nivel de calle -esto, en colaboración con EL INFORMADOR- y, para ello, el Top 10 es una herramienta esencial; y comenzaremos con un platillo protagónico: las tripas, un manjar de la cocina popular mexicana cuya variedad de preparaciones sorprenderá a propios y extraños”.

Las tripas, una delicia

Para quien tiene la (sana) costumbre de comer en la calle, los tacos de tripas no son un manjar desconocido y, cuando se habla del Top 10 de Buen Diente GDL, blog para los amantes de la buena cocina popular, sabemos que nos mostrarán diversas opciones que nos pondrán a salivar, pero antes de revelarles en dónde se pueden comer las tripas más sabrosas de la ciudad, según la consulta lanzada entre los “glotones” (seguidores de la página), primero hablemos de este platillo y su nacimiento.

Existen muy variadas formas de preparación y presentación, y “la historia de su origen con más de una versión”.

Una de estas historias, de acuerdo con las investigaciones del emprendedor, “sostiene que se inicia su consumo en el continente por Argentina, donde se conoce como ‘chinchulín’. Se dice llegó con esclavos africanos que huían de Brasil y consumían caldo de vísceras, el famoso ‘mondongo’. El argentino descubre que la tripa al carbón le gusta y el resto es historia”.

En México, continúa De Angelis, “llega con los españoles y la cría de animales, deriva del ‘mondongo’ también, pero luego se dan las variaciones: unos las cuecen y doran en su propio sebo, otros con aceite. Ahora, lo que he visto en mis viajes, es que en el interior de la república hay mucha variedad y en algunos sitios tiene mayor importancia que en otros”.

Por ejemplo, “en la Ciudad de México, las tripas son muy populares y se consumen blandas; si se busca más dorada, se hallará en la zona del Bajío, y en Guadalajara suele consumirse con caldo de tomate, esto es, ‘ahogada’, un distintivo local que no se halla en otro Estado del país. En el noroeste, digamos, es más tradicional consumirla al carbón”.

