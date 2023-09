Podemos hablar de tradiciones tapatías y de la Taquería Los Lupes, con apenas 63 años de servir al público. Las filas para disfrutar sus tacos inician a las 17:00 horas; es un local muy limpio, dónde sólo se sirve lengua, carnaza, cabeza, ubre y sesos.

Llegas, te dan ficha para ser atendido y si quieres sentarte, dentro del pequeño local, te anotas en una listita que van llevando para avisarte que llegó tu turno y te sirvan; además, es importante agudizar el oído para cuando digan tu nombre por si quieres sentarte. Como fue casi simultáneo, opté por la sentada como Dios manda, para disfrutar estos tacazos en compañía de mi hijo y del buen socio vallartense, Jaime.

Pedí un plato surtido, así como “en familia con ‘Chabelo’”, de dar gusto. Taco de lengua picada ($35) con tortilla de buen sabor y su respectiva copia de tamaño mediano. La lengua viene muy picada, abundante, suave y con un sabor excepcional que denota una buena cocción que incluye el ajo, la cebolla y las hierbas. Todo está presente en ese sabor tierno e inolvidable. Cuentan con dos salsas en mesa. Ambas verdes, una de picor medio alto y la otra de esas que llaman dulce. Las dos muy buenas, la verdad.

Seguí con el de taco de lengua en trozo ($50) había que comentarles pues. De tamaño generoso la rebanada, diría que como de un centímetro de espesor… Nota al margen, a veces no entiendo a los taqueros, porque en peso siento que traían lo mismo. Eso sí, siempre la lengua en trozo trae consigo la virtud de sentir la mordida y esa alegría de llevarte el bocado dejando ese hueco en el taco. A mí, el taco que viene en trozo fue mi favorito y será por el que regrese, aunque no me queda nada cerca de casa. Pero bien valió la pena la asomada a aquel lado de la ciudad. Tienen órdenes; mediana ($200) y grande ($300), que siento que será la nueva aventura, pedirlo así y compartir.

El taco de carnaza ($13) es espectacular, en su tipo, aunque soy más de lengua; sin embargo, el de carnaza tiene una carne muy suave y limpia que si me dicen que era lechón, lo hubiera creído de tan suave, tierna y rica que estaba.

Por último, probé el taco de cabeza ($13) que es una joya de sabores. Conozco muchas personas que me decían que no les gusta la cabeza, pero es que no la han probado y cuando lo hacen, se dan cuenta que es una carnita enriquecida con esa grasa maravillosa que nos aporta. En tacos de lengua, Los Lupes son de los mejores que he probado, su carne se siente muy humectada y nunca hay un gordito. Están llenos de sabor y son insuperables. Prueba el agua de melón, está deliciosa.

¡Sé feliz!

Evaluación

Comida 4

4 Lugar 4

4 Servicio 4

Toma nota

Taquería Los Lupes

Domicilio: Calle Gral. Genovevo Rivas Guillén 40, La Penal, Guadalajara, Jalisco.

Calle Gral. Genovevo Rivas Guillén 40, La Penal, Guadalajara, Jalisco. Horario: Todos los días de 17:30 a 23:30 horas.

Todos los días de 17:30 a 23:30 horas. Teléfono: 3311161320.

CT