Como es bien sabido, los frentes fríos son uno de los fenómenos climáticos más próximos a acontecer en el país. Pronto los cambios bruscos de temperatura y los efectos asociados como lluvias, vientos fuertes, oleaje elevado, heladas e incluso nevadas serán el pan de todos los días. Ante este panorama, es fundamental prepararse para mantener la casa con un clima interior cálido y acogedor, por lo que prestar atención a las ventanas, que es pon donde se cuela el frío, es indispensable.

De acuerdo con el coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Fabián Vázquez Romaña, en esta temporada se prevén entre 48 y 50 frentes fríos. Una cifra ligeramente menor al promedio histórico de 58, hay que considerar que el periodo de afectación comenzó en septiembre de 2025 y se extenderá hasta mayo de 2026.

Esto debes hacer para que no entre frío por las ventanas

1. Aditamentos como la silicona y los burletes de goma se colocan fácilmente en las ranuras por donde entra el aire. Si no se tiene este material, se puede optar por una cinta aislante térmica.

2. Gracias a su material térmico o a su doble capa las cortinas gruesas resguardan el calor, lo que causa un efecto de rebote.

3. Usar un plástico normal, o plástico film, para adherirlo al marco de la ventana con cinta adhesiva o con el calor de una secadora.

4. Si las ventanas son de vidrio simple, instalar una película aislante o láminas de burbujas adheridas con cinta en los cristales ayudará a reducir la entrada del frío.

5. Si el marco de la ventana es suficientemente grande, se puede usar como barrera temporal; toallas enrolladas o cojines viejos fáciles de amoldar en los huecos.

6. Para evitar la acumulación de frío en el suelo, colocar tapetes o cobijas vendrá muy bien.

7. Aunque es importante ventilar el hogar para evitar la acumulación de humedad, es recomendable hacerlo durante las horas más cálidas del día y por un tiempo breve.

8. Prepararse con estas medidas no sólo mejora el confort, también favorece a reducir el consumo de energía, ya que evita la pérdida de calor y el uso excesivo de calentadores eléctricos.

