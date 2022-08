Ford Mustang Mach-E 2023: Reinvención eléctrica

Tuve la oportunidad de manejar una de las SUV eléctricas más divertidas en la actualidad. Se trata de la nueva Ford Mustang Mach-E en su versión GT, la cual cuenta con toda la estirpe deportiva de la marca estadounidense y que por un par de horas pudimos manejar en exclusiva en la Pista Pegaso de Toluca.

Desde su presentación, con líneas angulosas, nada que no sepas a estas alturas, cuyas formas la hacen ver como una camioneta y de paso mostrar orgullosa las líneas del Mustang, del cual atrae su nombre y no menos algunos haters que aún no encuentran cómo encajar este producto en la alineación de Ford.

Si bien no es un producto completamente nuevo -al menos tiene un par de años que comenzó a fabricarse desde la planta de Ford en Cuautitlán- su exportación se centró en Estados Unidos y otras naciones, al fin este mes tuvo su pase de acceso a México, donde ya se comercializa por la cantidad de dos millones 92 mil pesos en el acabado GT.

Cuenta con elementos que atrae del icónico pony car. EL INFORMADOR/M. Castillo

Y es que no necesita más, pues tiene estilo, buena presencia, espacio suficiente, incluso confort, pero esto es algo que experimentamos poco en la pista, ya que la manejamos a placer en pista seca y luego mojada por la lluvia vespertina. No sin antes destacar también que el acceso es mediante un botón, al acercarte al vehículo éste te reconocerá y se iluminará para que con un solo toque se abra la puerta.

Destaco en el interior la configuración de los asientos forrados en piel, con un diseño futurista, que son cómodos y al mismo tiempo de buena sujeción. Luego, en el tablero tenemos una enorme pantalla de 15.5 pulgadas con tecnología SYNC4, compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay, ambos de forma inalámbrica. Por otro lado, el sistema Bang&Olufsen ofrece 10 bocinas premium con sonido envolvente. Ya luego tendremos la oportunidad de experimentarlo.

Sin embargo, al estar en una pista, con el mejor escenario para manejar este producto, nos decidimos llevarla a su terreno, con interesantes curvas para probar el handling, una recta para acelerarla a fondo y frenar de forma contundente con una buena respuesta de la mordida de las pinzas proporcionadas por los calipers Brembo.

Desde la enorme pantalla táctil podemos manipular la información y configuración del vehículo. EL INFORMADOR/M. Castillo

Y a la hora del manejo tenemos una batería de 91 kWh que genera 480 caballos de potencia (358 kW) y un gran torque de 634 libras-pie cuya aceleración nos lleva a experimentar el 0 a 100 km/h en 3.6 segundos, al mismo tiempo que tenemos una autonomía de 402 kilómetros como máximo, el cual varía según las condiciones de manejo, pero debo de confesar que en pista prácticamente no tuvo un alto consumo de energía y nos permitió disfrutarla a buen ritmo unos 20 minutos, sin que bajara más de ¼ de la batería.

En la pista experimentamos una dirección precisa, una confianza para rodar con ella, como cualquier eléctrico, con una entrega inmediata del torque, lo cual la hacía divertida y atrevida. Sin duda, una de mis favoritas en cuanto a SUV’s eléctricas.

Parte de la dinámica en este vehículo viene desde su desarrollo y performance, con elementos como la parrilla tipo fibra de carbono 3D en color gris con el pony iluminado, entre otros. A pesar de que muchos puristas (o no) la critican por “no ser un Mustang” y se preguntan “¿qué le hicieron a Mustang?”, bueno, la respuesta viene de una evolución eléctrica a la que hoy nadie se puede negar.

Mario Castillo/Toluca, EdoMex.