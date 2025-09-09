El tradicional festejo del “Grito de Independencia” representará un mayor desembolso para los hogares mexicanos. Según estimaciones, una reunión de 10 personas tendrá un gasto promedio de 7 mil pesos, lo que equivale a un incremento del 17% respecto al año pasado. El presupuesto incluye alimentos, bebidas, postres típicos, decoración alusiva y música.

De acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), organizar una velada mexicana en casa significa preparar un banquete variado. Tan solo el pozole, uno de los platillos más representativos, puede alcanzar los 2 mil pesos. Si la opción son tostadas de tinga o pollo, el costo ronda los mil 250 pesos, mientras que los pambazos llegan a los mil 350 pesos. A esto se agregan los gastos en refrescos, aguas frescas, cerveza y tequila, que se ubican entre 2 mil 800 y 3 mil pesos. Por su parte, la decoración patriótica (papel picado, banderas y adornos temáticos) suma alrededor de 600 pesos al total.

Sobre estas celebraciones en el hogar, Cuauhtémoc Rivera, presidente de ANPEC, resaltó: “La ventaja de organizar el festejo en casa es que regularmente se convierte en una celebración de traje, en la que las distintas familias invitadas llegan con viandas y nunca con las manos vacías”.

Sin embargo, quienes deciden trasladarse al Zócalo capitalino para vivir el evento de manera pública enfrentan otro panorama. Entre transporte, antojitos como esquites, pambazos, buñuelos, marquesitas o café de olla, además de bebidas, el desembolso llega a los 5 mil 800 pesos, cifra que refleja un aumento del 16%.

Para los jóvenes que eligen acudir a bares, restaurantes o antros, el gasto se dispara aún más: el consumo individual se calcula en mil 400 pesos, por lo que un grupo de 10 personas podría desembolsar hasta 14 mil pesos en una sola noche, lo que también representa un 17% más que el año anterior.

Finalmente, los artículos relacionados con la vestimenta de las fiestas patrias tampoco escapan a la inflación. La ANPEC proyecta un incremento del 20% en prendas típicas, como blusas bordadas, camisas de manta, chales, sombreros o trajes de charro. Esto podría traducirse en hasta mil 200 pesos por atuendo en septiembre de 2025.

