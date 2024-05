Feliz Día de las Madres: Frases bonitas para festejar el 10 de mayo

México se prepara para celebrar el próximo viernes 10 de mayo el Día de las Madres, por lo que muchas personas ya se alistan para comprarle algún regalo, o en general tener un afecto especial hacia ellas.



En nuestro país, dicha celebración comenzó en 1922, de acuerdo con el investigador del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de México.



El Día de las Madres se escogió en mayo por ser el mes consagrado a la Virgen y el día 10 porque en aquel entonces, en México se pagaba en las decenas.



En ese sentido te compartimos algunas frases bonitas que puedes enviar por mensaje o decir directamente a las mamás de tu vida, ya sea a tu mamá o a tu abuela, quizá tu hermana o tía también ejerzan la maternidad.



Frases bonitas para festejar el Día de las Madres



-¿Para qué voy a buscar ídolos en el deporte o la música, si lo tengo en mi casa? ¡Mi ídolo eres tú!

-Gracias por haberme elegido para ser tu hijo. ¡Te quiero, mamá!

-Mamá se escribe con 'M' de mujer maravilla. ¡Felicidades!

-Madre no hay más que una, pero la mía es la mejor

-Desde que vine a este mundo hasta que me vaya, siempre estarás en mi corazón. ¡Te quiero, mamá!

-Podría decírtelo con una rima o con una flor, pero te lo diré de palabra: ¡Eres la mejor! Te quiero, mamá

-La vida no viene con un manual de instrucciones, pero por suerte siempre estuviste a mi lado. Gracias por ser -mi madre

-Mamá, aunque mi calendario dice que hoy tengo que decirte lo mucho que te quiero, espero que sepas que en realidad te quiero todos los días del año y no solo hoy.

