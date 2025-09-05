Este es el pozole más saludable para comer estas Fiestas Patrias

En cada rincón del país, la gastronomía mexicana toma protagonismo, y entre todos los platillos típicos, el pozole se lleva la corona como el más emblemático. Pero, ¿sabías que no todos los tipos de pozole son iguales en cuanto a valor nutricional? Si estás buscando una opción deliciosa y saludable para celebrar sin culpa, aquí te contamos cuál es el pozole más balanceado para disfrutar en estas fechas. El pozole es un caldo espeso de origen prehispánico, cuyo nombre proviene del náhuatl pozolli, que significa “espumoso”, en alusión al maíz cacahuazintle que se usa en su preparación. Tradicionalmente se cocina con carne (cerdo o pollo) y se sirve con lechuga, rábanos, orégano, limón, chile y tostadas.Además de su sabor reconfortante, el pozole es un platillo versátil que puede adaptarse a diferentes estilos de alimentación. Pozole blancoPozole rojoPozole verdeSi buscas la opción más saludable, el pozole blanco con pollo es la mejor elección. Es bajo en grasas, moderado en calorías y sigue siendo delicioso. Además, puedes complementarlo con vegetales frescos y limitar acompañamientos como crema o chicharrón para mantenerlo ligero.Sige estos tips para no arruinar su valor nutricional:Disfrutar del pozole en estas fiestas es totalmente posible sin sacrificar la salud. Solo necesitas hacer las elecciones correctas. EE