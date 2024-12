Esta es la mejor forma de guardar el café

El café es un aliciente matutino para millones de personas en el mundo. Su consumo es alto y otorga grandes beneficios a la salud cuando se consume de forma moderada. Así que te compartimos una forma en la que se puede almacenar y garantiza estar siempre fresco. Toma nota.

Cuando se habla de los alimentos que aportan nutrientes al organismo, no pueden dejarse de lado a las bebidas y, en esta oportunidad, destacamos al café. Se trata de una de las bebidas más populares del mundo y que, por su contenido de cafeína, la Autoridad Europea en Seguridad Alimentaria (EFSA) recomienda no superar los 400 miligramos al día, es decir, no más de 3 ó 4 tazas .

Desde la Academia Española de la Nutrición y Dietética afirman que el café aporta un alto contenido de sustancias antioxidantes que impactan positivamente en la salud del corazón, la piel y el hígado . Además, precisa, puede aumentar el rendimiento intelectual y físico, y facilitar la oxidación de grasas.

Aprovechar las propiedades del café es posible siempre y cuando se lo consuma de manera moderada y se preste especial atención en su forma de conservación. Al igual que sucede con todos los productos presentes en nuestra alimentación, la forma en que lo guardamos influye en su vida útil y en cómo puede llegar a impactar en nuestra salud.

Por lo tanto, la mejor forma de guardar el café sin que pierda propiedades y aroma es en un recipiente opaco y hermético . Lo ideal es que el recipiente sea de cerámica o vidrio, y que podamos ocultarlo del aire y de la luz, en un lugar seco y fresco . Además, debemos mantenerlo lejos de la humedad y de fuentes de calor.

OA