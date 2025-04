¿Por qué los mosquitos pican más a unas personas que a otras?

¿Alguna vez te has preguntado por qué los mosquitos parecen tener preferencias a la hora de picar a las personas? Lo cierto es que, al exponerse a entornos donde estos insectos se encuentran presentes, algunas personas resultan con pocas picaduras, mientras que otras parecen ser “imanes” para los zancudos.

Al respecto, estudios científicos estiman que cerca del 20% de las personas resultan más apetecibles para los pequeños insectos voladores y, aunque no han dado una cura absoluta para evitar ser un blanco fácil, además del uso de repelente, sí han sugerido algunos motivos que pueden explicar este fenómeno.

¿Por qué a algunas personas les pican más los mosquitos?

El doctor Jonathan Day, profesor de entomología médica en la Universidad de Florida en Vero Beach, explica en un artículo publicado en la revista Medical Discovery News de EU por qué los mosquitos suelen mostrar una preferencia por ciertas personas. Entre los factores que influyen se encuentra el metabolismo de una persona, el tipo de sangre e incluso el color de la ropa.

Por otro lado, el profesor de historia en la Universidad de Colorado Mesa explica que “Aproximadamente el 85 por ciento de lo que te hace más deseable o menos deseable (para los mosquitos) está integrado en tu ADN”.

Tipo de sangre

Aunque el motivo todavía permanece desconocido, estudios científicos han mostrado la tendencia de los mosquitos a acercarse a personas con cierto tipo de sangre, específicamente de tipo O.

Tomar cerveza

Una publicación de Journal of the American Mosquito Control Association apunta a que el consumo de cerveza es un factor que ayuda a atraer a los mosquitos, aunque todavía no se sabe si es por algún cambio que la sustancia genera en el olor o la temperatura corporal.

Olor

Los mosquitos se valen de su sentido del olfato para detectar a las víctimas que les resultan más apetecibles. De este modo, el olor corporal, resultado de una mezcla de varios compuestos, juega un papel crucial para atraer a los insectos.

En este sentido, los científicos todavía trabajan para determinar qué olores atraen más a los insectos y cuáles menos.

“Lo que estamos descubriendo es que las personas tienen diferentes conjuntos de microbios en la piel que les hacen producir olores ligeramente diferentes, y diferentes especies de mosquitos prefieren diferentes tipos de olores”, explica el doctor Matthew DeGennaro, profesor asociado en ciencias biológicas en la Universidad Internacional de Florida.

Aliento

Los mosquitos tienden a picar más a los adultos más grandes debido a que naturalmente emiten más dióxido de carbono que los más pequeños al exhalar, una sustancia que puede ser detectada por los insectos a más de 10 metros de distancia.

Embarazo

Debido a que las embarazadas emiten 20% más dióxido de carbono, pueden atraer con más frecuencia a estos insectos. La temperatura corporal también influye, pues durante esta etapa las mujeres son más cálidas que el promedio.

