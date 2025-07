Ensalada César celebra su 101 aniversario, así se creó este platillo mexicano

Se cumplen 101 años de la creación de la ensalada César , un platillo bastante popular en todo el mundo. Esta lleva lechuga romana, crutones, jugo de limón, aceite de oliva, huevo, salsa Worcestershire, anchoas, ajo, mostaza Dijon, queso parmesano y pimienta negra.

A pesar de que, por su nombre, se creería que surgió en Europa, la realidad es que surgió en tierras mexicanas. A continuación te contamos.

El verdadero origen de la ensalada César

Este delicioso y nutritivo platillo surgió en Tijuana, Baja Calidornia, un 4 de julio de 1924, según lo reporta un historiador local de nombre Fernando Escobedo de la Torre, quien escribió el libro Caesar: la ensalada más famosa, en 2024.

Según Escobedo, la creación de la ensalada César se atribuye a Caesar Cardino , un inmigrante italiano que llegó a México en la década de 1920.

De esta manera, la receta surgió entre la famosa “Ley Seca” de Estados Unidos, implementada entre 1920 y 1933, en la que se prohibió, a nivel nacional, la fabricación, venta y transporte de bebidas alcohólicas.

Esta prohibición provocó que los estadounidenses adinerados cruzaran a México para ser libres de beber, fumar y asistir a eventos como carreras de caballos y peleas de boxeo. Es aquí donde entra Cardini, quien, junto a los italianos profesionales de la hostelería, se dedicaron a atenderles.

Con el paso de los años, Cardini abrió su restaurante, Caesar's Place, en 1926, donde ya preparaba el icónico platillo en un gran cuenco de madera, y lo ofrecía a sus comensales.

De acuerdo con Escobedo, el italiano creó la receta en otro restaurante suyo, llamado Café Alhambra unos años antes, el 4 de julio de 1924. “Es fácil rastrear los hechos fuera de México”, dijo Escobedo a The New York Times, “pero cuando llegas a Tijuana, es imposible navegar si no eres un local porque los orígenes no estaban bien documentados o archivados”.

Hoy en día, Caesar's es uno de los restaurantes más emblemáticos de la ciudad de Tijuana , y continúa la tradición de preparar el delicioso platillo frente a los comensales, tal como hacía Cardini un siglo atrás.

