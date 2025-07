Durante la conferencia matutina de este viernes, la Presidenta Claudia Sheinbaum, confirmó que existe una orden de aprehensión vigente contra Julio César Chávez Jr. en México.

Además, reveló que Chávez Jr. era investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) desde el año 2019, por el delito de delincuencia organizada, particularmente por tráfico de armas y tráfico de drogas.

La Mandataria puntualizó que el gobierno mexicano buscará la deportación del boxeador desde Estados Unidos, para que sea sentenciado en territorio nacional.

"Es una orden de aprehensión que incluso inicia la carpeta de investigación en 2019, se otorga la orden de aprehensión por parte de un juez hasta 2023, y lo que nos informaron el día de hoy en el gabinete es que la mayoría del tiempo estaba allá en los Estados Unidos, entonces, en parte la detención tiene que ver con la orden de aprehensión que hay en México y se espera que pueda ver una deportación y que pueda cumplir la sentencia en México, en ese proceso está trabajando la Fiscalía General de la República", declaró Sheinbaum.

Además, la Presidenta reconoció que no conocía sobre la indagatoria de Chávez Jr.

Te puede interesar: Exportaciones de México a Estados Unidos repuntaron 5.6%

"No, personalmente no tenía conocimiento, ayer en cuanto salió en la noticia nos comunicamos con la fiscalía y el fiscal me dijo 'sí tiene una orden de aprehensión en México'", expuso.

ICE detuvo a Julio César Chávez Jr.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció este jueves, que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvo en Studio City, California, el 2 de julio al boxeador Julio César Chávez Jr.

De acuerdo con el comunicado compartido, Chávez tiene una orden de arresto vigente en México por su participación con el crimen organizado y el tráfico de armas de fuego, municiones y explosivos.

Además, según la información de DHS, se cree que Chávez es miembro del Cártel de Sinaloa, organización catalogada como terrorista por Estados Unidos.

*Con información de SUN

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV