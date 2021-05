El nuevo Mobi es más que un urbano “cool”

Fuimos hasta Oaxaca para conocer uno de los autos urbanos que son considerados como “nano SUV” o “mini SUV” e incluso como “mini camionetas”. Se trata del renovado Fiat Mobi 2021 que es producido en Brasil, un vehículo con vocación urbana pero que se comportó bien en carretera, de hecho, la invitación para visitar el Estado sureño fue para comprobar que es un coche que puede sortear algo más que topes y baches en la ciudad, y nos fuimos a “pueblear” con él.

Pero antes de entrar en detalles sobre su manejo, Fiat nos compartió lo que contendrá cada versión del Mobi 2021 que ya está a la venta en México. Fue el director de la marca Fiat y Stellantis en México, Jesús Gallo, quien platicó sobre las versiones no sin antes recordar que el lanzamiento de Mobi en México hace cinco años fue en grande y en este evento no esperaríamos menos, ya que es un producto que forma parte de un plan (llamado “marca en MOBImiento”, entendiéndose como una movilidad urbana) con el objetivo de que “la marca Fiat vuelva a ser una marca apasionante y reconectar con sus clientes”, comentó. También, destacó que la marca Fiat ha tenido un crecimiento importante y en tan solo dos años y medio ha podido llegar a contar con 151 puntos de venta.

Entrando en materia, Gallo explica que Mobi se enfoca en personas que buscan un vehículo compacto pero que a la vez sea rudo en su imagen; también quieren ser el referente en este pequeño pero competido segmento en el que autos denominados como “mini SUV” hatchback -como el Renault Kwid y el Suzuki Ignis- pelean por ser los más vendidos.

El nuevo diseño es lo que más llama la atención, con un estilo off road que lo encontramos en la versión tope de gama llamada Trekking, que a su vez elimina la versión Way que existía hasta el año pasado, pero mejora en diseño y equipamiento como rieles que no son estéticos sino funcionales, un toldo bitono, molduras laterales, faros de niebla, espejos en negro brillante y stickers edición Trekking así como una altura al piso de 19 centímetros.

Luego de que se presentó Argo a finales de 2020, ahora Mobi también integra la nueva identidad visual de Fiat en su parrilla, con la remozada iconografía y bandera de Italia presentes.

Cuenta con diversos elementos que lo hacen el mejor, por ejemplo la conexión inalámbrica de Apple CarPlay y Android Auto. EL INFORMADOR/M. Castillo

Por otra parte, la “Mobi-lidad” se divide en tres ejes como lo son la conectividad, rendimiento y habitabilidad. El primero es contar con una pantalla táctil de siete pulgadas con Uconnect 5, con conexión inalámbrica para Android Auto y Apple CarPlay, único en su segmento, con la posibilidad de conectar hasta dos teléfonos. Su funcionamiento es muy sencillo, práctico e intuitivo, parte de ello pudimos comprobarlo durante el manejo en Oaxaca para explorar distintas rutas a través de Google Maps, por ejemplo y poner música vía streaming por Spotify o Tidal, con buena calidad de audio. Por cierto, los controles de audio vuelven a estar presentes en el volante y eso se agradece.

En más del interior, Fiat ha trabajado en la ergonomía del coche, tenemos muy buena altura y espacio para conductor y pasajero en los asientos tapizados en tela, las piernas alcanzan a tener 1,070 milímetros (mm) de espacio, sin embargo, en mi caso que mido 1.80 metros de altura, al tratar de subirme a la banca posterior, el espacio era sumamente limitado para las piernas; esto no lo hace el peor, porque Ignis y Kwid tampoco se destacan en este apartado. Sin embargo, en altura sí es bueno, cuenta con 953 mm, lo que lo hace el mejor y una anchura para caderas de 1,284 mm, mientras que en hombros el espacio es de 1,332 mm adelante y 1,301 mm atrás. En la parte posterior tenemos apertura de ventanas con palanca y agarraderas en el techo, así como un portavasos central.

Los asientos de la banca posterior se pliegan 60/40 para ofrecer más espacio en la cajuela, la cual se limita como mínimo a llevar dos maletas de tamaño mediano, como las que subes a un avión por ejemplo.

En seguridad, tenemos 2 bolsas de aire en todas las versiones, lo que la destaca de su competencia, pero lo que lo pone debajo del número de bolsas que en sus rivales al menos se encuentran 4 en las versiones tope de gama. Cuenta con sensores de reversa desde la versión intermedia, sistema de distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD) y sistema antibloqueo (ABS), frenos de emergencia de Stop, espejos con ajuste eléctrico y limpiaparabrisas trasero, principalmente.

El line-up crece a tres versiones: Mobi Easy, el más económico con rines de acero de 14 pulgadas (en todas las versiones) pero con una altura al piso dos centímetros menos al resto de versiones; luego, el Mobi Like es etiquetado como citadino y se agregan molduras negras, que antes encontrabas en el Moby Way pero “bajan” ahora a esta versión para darle a este urbano una imagen más sólida; y el Mobi Trekking, que pudimos manejar, ofrece esa dualidad urbana y aventurera, precisamente para irnos a “pueblear” como lo hicimos en Oaxaca, en su equipamiento agrega luces direccionales en los retrovisores, en general con una personalidad muy juvenil.

Gracias a su versatilidad en las calles y gestión del consumo de combustible, este Mobi quiere ser el más ahorrador. EL INFORMADOR/M. Castillo

¿Qué tal el manejo?

Cuenta con un motor de tres cilindros, 1.0 litro y 69 caballos de potencia, lo hacen una opción más interesante que un Kwid de motor muy similar, pero a su vez más eficiente en rendimiento que un Ignis con más potencia. Ejemplo de ello lo descubrimos al visitar algunos pueblos en Oaxaca como Teotitlán del Valle o Tule, no consumimos ni un octavo del tanque de 47 litros que combinado a un peso de 945 kilogramos en un auto cuyas dimensiones inferiores a 3.6 metros de largo, 1.93 metros de ancho y 1.5 metros de alto, con una distancia entre ejes de 2.3 metros, dan un resultado que promete con su pequeño motor tener hasta mil kilómetros de autonomía en carretera y 700 kilómetros en ciudad, lo que también lo convierte en el mejor de su segmento.

La altura al piso en la versión Trekking es lo más destacado de su manejo, pues podemos pasar los típicos topes carreteros que abundan en Oaxaca para tomarlos y salir de ellos con la palanca de cinco velocidades puesta en segunda, nos impulsamos con buen ritmo hasta el siguiente tope, y así a cada rato.

Al auto le cuesta un poco los rebases y escalar las pendientes, tampoco esperes un bólido, pero si buscas un “mini SUV” que te dé un manejo con gran rendimiento, este es el ideal. En carretera, puedes ir a ritmos de 100 a 120 km/h sin problema, con un tacto de frenos muy precisa y una dirección un tanto pesada, pero eficaz.

Así, tras conocer este importante producto para Fiat, nos despedimos de la magia, gastronomía y belleza de Oaxaca, esperando volver pronto para seguir explorando el Estado, y si es en un Mobi, mucho mejor.

Mario Castillo/Oaxaca, Oaxaca

TOMA NOTA

Precios y versiones, ya a la venta en México:

Mobi Easy en 179 mil 900 pesos.

Mobi Like en 203 mil 500 pesos.

Mobi Trekking en 223 mil 500 pesos.

*Cuentan con opcionales Mopar para personalizar aún más cada versión como protector para mascotas, tapetes de uso rudo, sujetador de tabla de surf, retrovisor con cámara, entre otros, y una “Garantía 360, defensa a defensa”, así como el respaldo “7 años de Intersafe y Auxilio vial”.

PARA SABER

Sus rivales

*Suzuki Ignis: con precios desde 231 mil 900 pesos hasta 296,990 pesos se oferta en cuatro versiones con motor de L4 de 1.2 litros y 82 HP.

*Renault Kwid: con precios desde 191 mil 100 pesos hasta 215,700 pesos se oferta en tres versiones con motor de L3 de 1.0 litro y 66 HP.