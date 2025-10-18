Razones por las que conviene a la salud comer cacahuates

Existe un fruto seco que es la delicia de muchos, por las diversas presentaciones en que puede presentarse. Sí, hablamos del cacahuate.

Sin embargo, en el consumo del cacahuate, la botana más popular en el mundo, existen ciertas contraindicaciones para determinados grupos de personas. ¿Eres una de ellas?

¿Qué beneficios tiene comer cacahuates?

El maní o cacahuate es una planta que comenzó a sembrarse dentro de la región de América del Sur. El cultivo más antiguo de esta semilla fue hallado por arqueólogos en Perú; posteriormente, su producción y comercio se extendió a todo el continente.

Según la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, los primeros registros del cacahuate en nuestro país se remontan a Tehuacán, Puebla. Fue aquí donde se diversificó su preparación (tostado, salado o dulce) y se comenzó a utilizar en la preparación de platillos.

Sobre sus propiedades, la Fundación Española de Nutrición señala que el cacahuate es una excelente fuente de proteínas, vitaminas, minerales y "grasas buenas" . Tanto es su valor nutricional, que su consumo se recomienda para mujeres embarazadas porque estimula el desarrollo, crecimiento y disminuye el riesgo de malformaciones en el bebé .

También es ideal para fortalecer los sistemas inmunológicos, nervioso y musculoesquelético . Otro de sus beneficios es que previene el desarrollo de enfermedades como la anemia, diabetes, aterosclerosis y padecimientos cardíacos . A su vez, mejora la concentración, evita la pérdida de memoria y calma la ansiedad .

Sin embargo, el consumo del cacahuate puede resultar perjudicial para personas con ciertos padecimientos, como alergias, problemas digestivos, hipertensión y menos de tres años.

Con información de SUN

