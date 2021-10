Dodge Durango SRT Hellcat es “pura maldad”

Si ves por la calle esta camioneta, no es que el que la maneja tenga prisa, más bien es demasiado rápida para todos a su alrededor. Así es la Dodge Durango SRT Hellcat 2021, una de las SUV más poderosas del mundo gracias a su rabioso motor HEMI Supercargado, que tuvimos la oportunidad de disfrutar en Guadalajara durante unos días.

Esta camioneta no hay que tratar de entenderla, simplemente gozarla, acelerar fuerte y olvidarnos por un momento del elevado gasto de combustible, pues al final a nadie que le guste esta camioneta le importa mucho los kilómetros por litro que se bebe.

Al ser conceptualizada como una camioneta que encaja perfecto en una especie de familia de SUV’s y Muscle Cars, se pone muy por encima de cualquier otra y eso eleva nuestras expectativas a la hora de querer comprar algo de su categoría. Y a pesar de su rudeza, específicamente esta camioneta que probamos nos parece hasta elegante, con esas franjas al centro en negro que contrastan con la carrocería en color blanco; algo sublime a la vista y que se complementa perfecto con detalles como los emblemas Hellcat a los costados. La iluminación diurna en LED y las calaveras también en LED tienen una silueta hermosa y en general a la vista luce una SUV robusta al ver también ese rodado especial con rines de 20 pulgadas de diámetro.

Pero si vamos más allá de la puesta a punto visual, nos encontramos con buenos terminados interiores como los confortables asientos de piel en color rojo, cuyas siete plazas están pensadas para adultos y a partir de la segunda fila tenemos dos pantallas con conectores RCA y HDMI, así como una ranura en la consola para un DVD. La pantalla central es táctil y cuenta con 10.1 pulgadas y Uconnect5, compatible con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos; existe puerto de carga inalámbrica y puertos USB en la segunda fila con conexión casera de 115w, así como ventilación en los asientos. Por supuesto el sistema de audio Harman Kardon con 16 bocinas y un subwoofer recrea un ambiente sin igual, pero la sinfonía del motor es absolutamente superior a cualquier sistema de audio.

Pedales deportivos, insertos en fibra de carbono, emblema SRT en respaldos y en el volante, que tiene paletas de cambio y una palanca de cambios con ese aire retro, complementan todo el ambiente radical que sugiere el exterior de esta Durango SRT Hellcat 2021.

Los interiores “Demonic Red” hacen justicia a toda la deportividad que sugiere el exterior. Tenemos un amplio equipamiento y seguridad para llevar hasta siete pasajeros. EL INFORMADOR/M. Castillo

Volviendo a la pantalla y controles generales en el tablero, hay puntos a destacar y que podemos configurar desde aquí: la posibilidad de personalizar los ajustes para volcar la potencia, por ejemplo, con el Launch Control, así como el modo SRT. Ambos permiten ajustar ciertos reglajes para tener un manejo aún más placentero o intempestivo. Por supuesto, el Launch Control solamente lo sugerimos usar en un ambiente controlado, ya que la patada inicial te envuelve en adrenalina incontrolable. ¿Una energía equiparable a los arrancones? Por supuesto que sí.

Pero nada de esto sería posible sin el motor más poderoso con ese V8 Supercargado de 6.2 litros de desplazamiento que genera una potencia de 710 caballos y un torque de 645 libras-pie, acoplado a una caja automática de ocho velocidades (TorqueFlite) y que envía la fuerza a las cuatro ruedas gracias a la tracción permanente (AWD). Acelera de 0 a 100 km/h en 3.5 segundos y el ¼ de milla lo logra en 11 segundos a 190 km/h, según cifras oficiales de Dodge, con una velocidad tope de 290 km/h. ¡Pedazo de máquina!

Pero así como acelera, también remolca hasta casi 4 toneladas y frena con fuerza, pues los discos son mordidos por pinzas Brembo de seis pistones en el eje delantero y cuatro pistones atrás. Y si la quieres para la familia, por supuesto que todos se van a divertir y viajar cómodamente gracias a la suspensión con amortiguación adaptativa.

En todo momento nos sentimos seguros al rodar con ella pues cuenta con siete bolsas de aire, y por ejemplo (y no es queja) en varias ocasiones nos sucedió que por ir rápido, los sistemas de alerta que previenen la colisión se activaban y lo hacían con buen tiempo de anticipación. No es que fuéramos distraídos, simplemente los sensores saben que te acercas a un auto u objeto a mayor velocidad y podrías colisionar. Y hablando de distracciones, otra cosa que nos gustó fue que, cuando tomábamos el volante con una mano, para con la otra mano tocar la pantalla, los sistemas nos advirtieran (a modo de sugerencia) que tomáramos el volante con las dos manos. Muy bien en este apartado y que gracias a estas advertencias, nos “regaña” de manera positiva la camioneta para conducir de mejor forma y precisamente no distraernos de hacer lo esencial.

En conclusión, nuestra experiencia con Dodge Durango SRT Hellcat ha sido pisar el olimpo de las camionetas más poderosas del mundo. Una camioneta que está para ganar arrancones, pero que también se defiende con su zancada a pesar del detrimento en el consumo de gasolina. Sin embargo, si piensas en esto último y tu presupuesto no alcanza para los poco más de dos millones de pesos que cuesta, entonces por 1.4 millones de pesos y el nada despreciable HEMI con 475 HP, te puedes hacer de una no menos radical Durango SRT (a secas). Por lo pronto, felicidades a quienes tienen una Durango con apellido Hellcat en casa, pues sin duda es la SUV más envidiable de su barrio.

Alcanza velocidades de hasta 290 km/h, pero por contar con Launch Control es una especialista en el 1/4 de milla. EL INFORMADOR/M. Castillo

Ficha técnica

Motor

V8; Supercargado; 6.2 litros; Potencia: 710 HP @ 6,000 rpm. Torque: 645 libras-pie @ 4,300 rpm.

Tracción

Integral permanente.

Transmisión

Automática de 8 velocidades (8+R).

Frenos

De discos ventilados en las cuatro ruedas, con ABS.

Suspensión

Con amortiguación adaptativa en ambos ejes.

Dirección

Con asistencia hidráulica.

Dimensiones (mm)

Largo: 5,110.

Ancho: 1,928.

Alto: 1,827.

Distancia entre ejes: 3,043.

Capacidad

Peso: 2,442.5 kilos.

Tanque: 93 litros.

Cajuela: Desde 487 litros hasta 2,393 litros.

Precio

2’115,000 pesos (variable).