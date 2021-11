¡Diversión bajo cero en Jackson Hole!

La nieve en los destinos de invierno ya está presente, y con ella la posibilidad de aventura, diversión y mucha adrenalina bajo cero. Si lo que quieres es disfrutar de una mañana de chimeneas humeantes, nieve recién caída con la suavidad de una burbuja de champán o desayunar unos waffles que te harán decir: “¡Madre mía! Están deliciosos”, entonces lo que buscas está en el pequeño poblado de Jackson y en especial en Jackson Hole Mountain, resort de montaña en Wyoming, Estados Unidos.

Los vecinos de la Unión Americana ya tienen nieve en estos momentos, y con ella la oportunidad de una escapa invernal, con Wyoming como uno de los destinos de travesía preferido, no se ahora, sino con una larga tradición. ¿Qué te parecería una aventura por este rincón de Norteamérica?

La escapada, la aventura y la emoción lo vale en este pueblo, que aunque de tamaño pequeño, ofrece aventuras infinitas.

Una vista espectacular. Con diciembre a la vuelta de la esquina, las montañas ya lucen su vestido de invierno. Cortesía

137días de nieve

Como si se tratara de una peregrinación en pro de muñecos de nieve, bufandas y adrenalina; esquiadores y snowboarders de todo el mundollegan a disfrutar de la nueva temporada de invierno (la número 56 desde que se convirtió en atractivo turístico).

Y para quienes gustan de estas actividades hay buenas noticias, pues este año se estima toneladas de nieve -12.7 metros anuales-, que tepermitirán deslizarte por la montaña (o caerte suavemente, si erescomo quien escribe estas palabras). A Jackson Hole se le conoce por tener descensos extensos y sobre todo porque sus pistas son de distintos niveles de dificultad, lo que es una ventaja para avezados y los que apenas comenzamos.

No importa sinunca te has puesto un par de esquíes, si has tomado lecciones previas o bien, si eres un esquiador aventurero, pues el resort cuenta con instructores sumamente capacitados, que además hablan español, para enseñarte la técnica en Solitude Station.

Los alces están presentes. La vida salvaje, bien representada en la región. Cortesía

Llega la diversión

Dicen que de la vista nace el amor, y no podemos negar que así sucede aquí. Desde que el avión está por aterrizar en el aeropuerto deJackson, el valle te quitará el aliento pues marca el comienzo de un viaje asombroso.

¿Lo mejor? Su conectividad aérea desde 13 ciudades en Estados Unidos, que te permitirá obtener vuelos de conexión desde nuestro país (Guadalajara entre las ciudades beneficiadas). El aeródromo donde aterrizarás está situado en la base de la cordillera espectacular de los Tetons, dentro del Parque Nacional delmismo nombre.

Pero el paisaje natural va con la gente, que seencargará de que te sientas como en casa. En el camino del aeropuerto a Teton Village podrás ir disfrutando del entorno y la fauna, pues en esta temporada es posible toparte con manadas de alces. ¡Son una monada!

Conectado al origen

Pocos lugares mantienen tanto apego a su espíritu y sus raíces. La pasión detrás de todo lo que Jackson Hole Mountain Resort aporta al amor por las montañas y el invierno, es impulsada por la comunidad y el valle que lo rodean. Ellos y nadie más son la clave para que se sientas como en casa.

Las mejores historias de esta temporada tienen que ver con el lugar, la comunidad que vive en armonía con la naturaleza combinada con los deportes de invierno del resort. Todo lo anterior, aderezado con un acceso inigualable a los extraordinarios alrededores, así como elverdadero carácter y autenticidad del Oeste. Las vacaciones que anhelas, a un click de distancia.

Góndolas sobre la nieve. Llegar al punto más alto de las montañas será muy cómodo. Coresía

Rodeado de naturaleza

Jackson tiene la cualidad de estar rodeado de parques espectaculares y un ecosistema que brindan sensacionales estampas al viajero que gusta de la fotografía. Dos sensacionales: El de Yellowstone y el Gran Teton.

Este es el destino que buscan aquellos amantes de la naturaleza ysobre todo, esos que gustan de las actividades al aire libre.

La oferta de hospedaje es fabulosa, con hoteles que se encaraman de manera espectacular a su entorno.

