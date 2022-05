Día de las Madres: "Te entra por una oreja y te sale por otra", las mejores frases de mamá

El Día de la Madre es una fecha especial en todo el mundo, todo inició en la Antigua Grecia en honor a Rea, quien era conocida como la Diosa Madre, y desde esa época hasta la actualidad esa tradición se ha quedado en las costumbres y creencias de cada país.

En México, este 10 de mayo no sólo se trata de una fecha especial, sino de un buen momento de recordar esas frases típicas y clásicas que en algún instante nuestra mamá nos ha dicho. Estas frases que pasan de generación en generación y que nos ha tocado escucharlas por lo menos una vez en la vida.

1. Porque soy tu mamá y punto.

2. Ponte suéter.

3. Come bien.

4. ¿Vas a llorar por eso? Ahorita te doy unos pa´que tengas motivos para llorar.

5. Vas a ver cuando lleguemos a la casa.

6. Ese es el ejemplo que le das a tus hermanos.

7. Mientras vivas en esta casa, se hace lo que yo digo.

8. Hasta las doce en punto y ni un minuto más.

9. ¡Ustedes me van a volver loca!

10. Anda pregúntale primero a tu papá, a ver qué te dice.

11. Cuando tengas tus hijos dirás, mi madre tenía razón.

12. Te he dicho como mil veces lo mismo.

13. Todo te entra por una oreja y te sale por la otra.

14. El flojo trabaja dos veces.

15. ¡Que sea la última vez!

16. Esto no es hotel para salir y entrar sin decir nada.

17. Cuando tú vas de ida, yo ya voy de regreso.

18. No sales si no limpias tu cuarto.

19. Esto me va a doler más a mí que a ti.

20. Y si lo encuentro yo, ¿qué te hago?

