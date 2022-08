Día Mundial del Gato: ¿Estás listo para celebrar a tu mascota?

El próximo 8 de agosto celebramos el Día Mundial de una de las mascotas más queridas del mundo: Los gatos. Amados, a veces solitarios y de larga fidelidad; también son cariñosos, amistosos y puedes divertirte con ellos a la hora de jugar.

Son tiernos y lindos, aun teniendo antepasados como los leones, tigres, siendo de los más cercanos el gato salvaje. A nuestro gato doméstico, al igual que sus ancestros, le gusta la cacería y marcar su territorio por lo que generalmente ahuyenta a otros gatos de lugares que piensan son de su propiedad.

Una cualidad especial que tienen es que su vista y olfato son muchísimo más agudos que los nuestros, sus ojos tienen una capacidad de adaptación a la oscuridad casi inmediata mientras que nosotros requerimos de algunos minutos para empezar a adaptarnos a este cambio.

A través de su olfato ellos pueden percibir en dónde se encuentra su presa y los bigotes les permiten saber a qué distancia se encuentra, exacto, como si fueran un radar, así son sus bigotes, les sirven para darles una buena orientación y estabilidad, principalmente cuando hay poca luz.

Un poderoso cuerpo

El cuerpo del gato comúnmente es fuerte, ágil, con una conformación adaptada para correr, escalar y saltar sin perder el equilibrio y ubicación. Cuántas veces no hemos visto cómo dan esos saltos espectaculares cuando nos encontramos jugando con ellos haciéndolos que persigan una pelota asida a un hilo, o cómo persiguen la sombra de nuestra mano o la luminosidad que refleja nuestro reloj o un pequeño espejo.

¿No es increíble que con cosas tan sencillas podamos divertirnos junto con ellos al mismo que están haciendo ejercicio y nosotros realizamos una convivencia importante con nuestro gran amigo el gato?

Muchas personas piensan que son demasiado inquietos, que hacen todo lo que hacen porque no se saben controlar y las quejas más comunes son... ¡Ya me rasguñó mi sala! ¡Mira las cortinas, cómo las deshilachó! Realmente todos estos “inconvenientes” pasan por nuestra culpa. Si nosotros le damos al gato algo de su propiedad, como un palo rascador o una pelota con la cual se distraiga, será raro que haga este tipo de destrozos.

Cuando nosotros le damos o cubrimos sus necesidades, que son pocas, vamos a ver todas las cualidades que tienen estos amiguitos. Requieren de poco tiempo de atención, no son tan demandantes al ser independientes (nunca groseros como piensan muchas personas que quieren que se les rinda siempre pleitesía) y son cariñosos y agradecidos con los que lo son cariñosos con ellos.

Sus hábitos

Nuestros amiguitos también son, al igual que nosotros en vacaciones, dormilones. Ellos duermen la mayor parte del día ya que son de hábitos nocturnos. Esto quiere decir que hacen muchas actividades durante la noche, incluyendo la cacería que ellos, a diferencia de sus antepasados, hacen por juego, no por alimentarse, esto se los reconocemos porque sabemos que mientras exista un gato en casa los ratones no andarán rondando por ahí.

Las variedades

Son muchas las razas de gatos que existen en el mundo y las encontramos de pelo largo, pelo corto y unos sin pelo, como el gato esfinge. También hay gatos de cola corta, como es el caso del gato Manx o el Rabón Japonés; de orejas caídas como el Escocés de Orejas Caídas.

Hay algunos que no son de raza definida, pero esto no quiere decir que no posean las mismas cualidades que otros gatos, pero aquí tenemos una gran ventaja...sabemos que la mayoría de los gatos, a diferencia de los perros, van a ser aproximadamente del mismo peso y tamaño, por lo que podemos prepararnos sobre cuáles serán las necesidades de nuestra mascota.

Como dato curioso, ¿sabías que los gatos de pelo largo son por lo general más tranquilos que los de pelo corto, que son más inquietos y ruidosos? Un ejemplo de gato de pelo largo es el gato persa, y de pelo corto el Siamés.

A tomar en cuenta

Antes de adquirir un gato como mascota (o un perro o cualquier mascota alternativa) tienes que estar seguro que le puedes ofrecer toda la atención que necesita, los cuidados que debes darle, qué va a comer porque no creas que no requiere de alimento por ser cazador (recuerda que dijimos que cazan por deporte), requiere también que lo cepilles y bañes, principalmente cuando son cachorros.

MF