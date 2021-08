El término Siam se refiere al antiguo nombre del reino de Tailandia, y es la denominación que dieron a este restaurante al que ellos mismos denominan de comida tailandesa tradicional. Está montado en una casa de la colonia Americana por la calle Montenegro a media cuadra de Av. Chapultepec. Yo lo conocí hace tres años si no me falla la memoria; fui tres veces y como que lo traía olvidado y regresé hace una semana y volví a gozar estos sabores que tanto me gustan, les platico mi experiencia. El lugar estaba lleno, tienen una mesa en la parte alta de la entrada por fuera, mesas interiores y una terraza/patio que fue donde nos tocó; fui con mi esposa y uno de mis hijos, el más chico, de nueve años, a quien al igual que yo le encanta experimentar sabores.

Pedimos Tom Yam Kung $165, una monumental sopa; pídela dividida en dos cuando menos, es una exquisita sopa a base de galanga, lima kafir y lemon grass, todos tallos asiáticos que aportan infinidad de aromas y sabores. Es un caldo rojizo (por el picante que tiene) de picor medio, con mucha profundidad, sabor y personalidad, tiene cebolla morada en juliana y hongos shitake en rebanadas. Es muy retadora, pero no podrás dejar de comerla.

El pad thai $180 lo pedimos de camarón, es este platillo preparado con fideos de arroz, salsa de tamarindo y un poco de salsa de pescado, lo que le da realmente el sabor. Se prepara con muchos ingredientes: cacahuates, huevo, chile, cebolla, brotes de soya, cilantro y limón. Es un platillo muy completo y con muchas capas de sabor. Está muy bien logrado, es gratificante en sus aromas y su sabor, en el que encontrarás tantas texturas.

La ensalada de papaya verde $90 (comúnmente llamada som tam) se prepara con papaya que aún no ha madurado y por lo tanto no es dulce, con jícama, ejotes, tomate cherry, zanahoria y cacahuate. Se acompaña con vinagreta de salsa de pescado. Para mí, el plato más representativo y un buen termómetro para un restaurante thai. Si ésta está buena; todo estará bueno. Es una ensalada muy fresca y de sabor muy diferente a todo a lo que estamos acostumbrados, tiene textura, aroma y sabores que te transportan y te hacen dar un reset a los sabores que has conocido toda la vida. Es un cáliz celestial.

Por último, y aunque fueron entrada, rollos wonton $110 son cuatro: fritos y van rellenos de camarón y pollo al cilantro, suena rara la combinación pero créanme están muy ricos, son crujientes por fuera y suaves por dentro, con el dente que te da la mordida a un camarón. Se acompaña de una vinagreta de lemon grass y son excelentes para iniciar el viaje por este maravilloso país asiático que tanto sabor aporta a nuestro planeta.

¡Sé feliz!

TOMA NOTA

Siam Thai Kitchen

D. Calle José Guadalupe Montenegro 1975, Col Americana, Guadalajara, Jal.

H. 2:00 PM a 11:00 PM. Domingo hasta las 6:00 PM; descansan martes.

T. 3324652653.

Comida: 4.5

Lugar: 4

Ambiente: 4