De Yuya a Jennifer Lawrence, todas las celebs que están embarazadas

Son varias las famosas que en semanas pasadas han sorprendido con la noticia de un embarazo a sus seguidores. Influencers como Kylie Jenner, Verdeliss y Ashley Graham han decidido compartir la emoción del momento a través de Instagram, lo que es ya casi una costumbre también entre famosas, así como el seguimiento de su babybump y todas las demás novedades sobre su gestación, mientras que otras como Jennifer Lawrence y Christina Ricci se mantienen con perfil bajo.

De cualquier manera -y sin importar que tan público sea su embarazo-, estamos seguros que la llegada de estos esperados bebés traerá mucha felicidad para todas ellas, al convertirlas de nuevo o por primera vez en madres.

Jennifer Lawrence

Tuvieron que pasar varias semanas de rumores y publicarse algunas fotografías en las redes sociales de diferentes revistas de espectaculos antes de que se confirmará el embarazo de la ganadora del Óscar con su actual pareja, el curador de arte neoyorkino Cooke Maroney, con quien se casó en 2019.

Kylie Jenner

Fue una de las últimas celebridades en dar a conocer que esperaba a segundo hijo con el rapero Travis Scott, y desde entonces pareciera que no ha perdido oportunidad de lucir su cambio corporal, regalándonos algunos de los mejores looks de la temporada, cómo los que lució en Venecia la semana pasada o más recientemente los que uso en la NYFW.

Yuya

A pocos días de dar a luz y por fin poder conocer a su hijo “mar” la youtuber Mariand Castrejón se ha mostrado muy feliz al ir compartiendo detalles sobre el bebé que espera con el cantante Siddhartha a lo largo de sus ocho meses de embarazo, incluyendo su fiesta de baby shower, y aunque recientemente dijo que no habrá videos de ella en el hospital al momento del parto publicados en su canal, sabemos que en los días siguientes tendrá mucho que contarnos sobre la experiencia.

Ashley Graham

La famosa modelo estadounidense de talla grande que ha protagonizado la portada de las principales revistas de moda como Vogue, Elle, Glamour y Harper’s Bazar, Anunció hace un par de semanas que se encontraba emocionada luego de enterarse que estaba embarazada de su segundo hijo con el cineasta, Justin Ervin, con quién recientemente celebró su onceavo aniversario de bodas compartiendo sus votos de amor con sus más de 14 millones de seguidores.

Verdeliss

Con 17 semanas de gestación, la influencer española ha compartido recientemente además de la noticia, algunas fotografías de su baby bump, producto del que sería su octavo hijo, con sus más de 1.4 millones de seguidores.

Christina Ricci

A sus 41 años y con una larga trayectoria en el cine, la protagonista de películas como Casper o Sleepy Hollow anunció apenas el mes pasado que estaba en espera de su segundo hijo, esta vez con Mark Hampton, su actual novio y estilista personal.

Mon Laferte

Fue el mes pasado cuando la cantante chilena daba a conocer que estaba en espera de un bebé a través de su cuenta de Instagram, donde publicó una foto suya con el vientre descubierto frente al espejo para compartir con sus fans la felicidad de haber cumplido su misión luego de haberse sometido a un tratamiento hormonal para lograr quedar embarazada.

"Tengo apenas 10 semanas y miedo a perderlo, pero ya no me aguantaba... No sé en que me metí, pero que hermosa es la vida." menciona la interprete en la descripción de una de sus publicaciones.

Cardi B y Valentina Ferrer

Si bien la famosa rapera y la modelo argentina ya no estan embarazadas como tal, pues dieron a luz recientemente, han quedado incluidas en esta nota porqué sabemos que cualquier pretexto es bueno para compartir la felicidad que generan los bebés.

CP