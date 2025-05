Cortarse las pestañas, el nuevo trend de TikTok que tiene fuertes riesgos para la salud

Desde el auge de la aplicación china de videos, TikTok, a principios de la década, las tendencias se hacen virales de una manera más rápida , llegando a miles de personas alrededor del mundo.

Es así como ha llegado una nueva tendencia entre los usuarios masculinos de la aplicación, ya que se ha puesto de moda que los hombres se afeiten las pestañas, con el objetivo de lograr un aspecto más masculino.

Este trend se basa en que las mujeres suelen tener las pestañas más largas, voluminosas y rizadas, siendo este un rasgo característico de la feminidad. En este sentido, los hombres han puesto de moda afeitarse las pestañas para obtener un aspecto menos femenino.

Lo alarmante de que este tipo de cosas se hagan virales es que generalmente no tienen base científica, por el contrario, llega a ser peligroso. En un artículo para The Conversation, dos profesoras de anatomía señalaron que no existe evidencia científica de que las mujeres tengan las pestañas más largas, y mencionaron que cortarlas o afeitarlas puede traer muchos efectos negativos para la salud.

Estas son las funciones de las pestañas

Las pestañas tienen tres tipos de funciones:

Protección: Las pestañas protegen a los ojos de agentes externos que los puedan afectar , por ejemplo, insectos, polvo, microorganismos, productos químicos en el ambiente, así como de la luz solar y luz en general. Además, las pestañas evitan que se seque la película protectora que forman las lágrimas.

Sensibilización del ojo: El contacto con las pestañas hace que los ojos lagrimeen, ayudando a protegerlos de la entrada directa de agentes externos como los ya mencionados.

Función comunicativa: Las pestañas ayudan bastante a la comunicación no verbal, ayudando a expresar diferentes emociones con su movimiento.

La longitud de las pestañas no diferencia entre hombres y mujeres

La longitud de las pestañas varía de una persona a otra; mientras más ancho sea el ojo, más largas serán las pestañas. Asimismo, el grosor y el rizo es completamente genético. Esto quiere decir que no es verdad que las mujeres suelen tener las pestañas más largas que los hombres.

Lo que sucede es que, culturalmente, las pestañas se han asociado a las mujeres, ya que gran parte de la población femenina opta por rizarlas, maquillarlas, utilizar sueros para fomentar su crecimiento, y ponerse extensiones de pestañas para lograr un efecto más abundante.

Son estas cuestiones culturales las que han originado trends de TikTok como el mencionado.

Este trend es riesgoso

Las autoras del artículo de The Conversation, Amanda Meyer y Monika Zimanyi, señalan que, además de eliminar la protección que brindan las pestañas a los ojos, si la cuchilla de la máquina para afeitar no es usada correctamente, pueden producirse lesiones muy peligrosas en el ojo.

De la misma manera, si la cuchilla no está esterilizada puede fomentar a que microorganismos penetren en el ojo, causando infecciones como conjuntivitis o blefaritis.

Se hace la invitación a informarse antes de seguir cualquier tendencia viral, especialmente aquellos que representan un riesgo significativo para la salud.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL