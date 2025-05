Super Tacos Rafa es de esas experiencias inolvidables que se repiten a largo de nuestra ciudad: un buen taquero, puntual, con amplia experiencia, que lo avala, y es que inició labores taqueras en 1986; sí, en el mismo lugar y le ha dado de comer a tres generaciones, a los que llama por su nombre.

El lugar es muy concurrido, limpio y bien iluminado; se encuentra cruzando Av. Justo Sierra, desde la famosa iglesia, La Baticueva. La esquina tiene un toldo y una gran jardinera que hace de sala de espera, ya que aquí uno llega y le dan ficha. Hay que tener paciencia, pero a toda capillita le llega su fiestecita por lo que sabes que te tocará comer unos buenos tacos. Aunque eso no significa que habrá de lo que quieras, ya que se le van acabando algunas proteínas.

Rafa es un personaje, él prepara en su vaporera: lengua, cachete, cabeza, carnaza y en el comal, a cargo de su esposa, tiene bistec, suadero, chorizo, adobada y tripa. En la vaporera, uno ve a Don Rafa sorteando los vapores para no quemarse, como chapulines en un comal caliente se le ve la mano tomando carnes para confeccionar los tacos.

Pues bien, una vez hecha la introducción, confesaré que Super Tacos Rafa son los que más visito y aquí lo que normalmente pido tacos de sesos, suadero, tripa, lengua y cachete.

Los tacos aquí son pequeños, uno alcanza a comerse seis fácilmente, siendo que en otro lugar te comerías tres o cuatro. Los de sesos ($10) ($30 con topping de lengua) son una verdadera joya, se acaban pronto y no siempre me tocan, y eso que llego tipo 8:00 pm. Los dejan dorar en el comal con un poquitito de aceite hasta quedar crujiente, así como olvidados; todos los tacos los sirven con copia… Es decir, con doble tortilla. El de sesos es un sabor suave que no predomina, pero en combinación con sus salsas, tienen cuatro —dos verdes y dos rojas con y sin picor, y una roja que está radioactiva de picante, pero muy sabrosa—, hacen un gran taco una vez que se le pone su jardín arriba. Y al que gracias a Claudio de Angelis, ahora lo pido con una rebanada de lengua arriba como topping logrando caminar por las nubes al primer bocado, una delicia.

El de lengua ($20) es un taco perfectamente confeccionado, y es que sólo se necesita tener tino en la cocción perfecta de la proteína, en un buen caldo para que quede inolvidable, aquí siempre esta tierna, suave y de excelente sabor.

El suadero ($10) tiene lo mejor de los dos mundos, suavidad al dente y doraditos que aportan capas de textura y esa grasita interna que busca la gente en cortes wagyu.

Te recomiendo pidas tu plato y que, al final una vez servidos tus tacos, le digas que te ponga una porción de un taco de tripa, sumamente crujiente, encima de todos para tener una explosión de sabores y texturas en boca. Larga vida Super Tacos Rafa.

¡Sé feliz!

Evaluación

Comida 4.5

Lugar 5

Servicio 5

Super Tacos Rafa (puesto de calle)

Domicilio: Calle Severo Díaz, esquina Av. Justo Sierra, Col. Ladrón de Guevara, Guadalajara.

Horario: Lunes a sábado de 7:00 pm a 11:00 pm.

IG: @supertacosrafa.

CT