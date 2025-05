El jamón es un alimento muy popular en muchos hogares por su sabor, versatilidad y facilidad de preparación. Sin embargo, en algunas ocasiones, al abrir un paquete o sacar algunas rebanadas del refrigerador, se puede notar que el jamón tiene una textura viscosa o “babosa”. Ante esta situación, es común preguntarse: ¿se puede lavar para aprovecharlo? ¿Es seguro consumirlo?

La sensación viscosa en el jamón es generalmente causada por la proliferación de bacterias, especialmente cuando el producto ha sido expuesto al aire, a temperaturas inadecuadas o ha superado su fecha de consumo preferente. Esta capa de baba es una señal clara de descomposición o deterioro, aunque no siempre venga acompañada de mal olor.

El jamón, como otros embutidos, contiene proteínas y humedad que lo convierten en un ambiente favorable para el crecimiento bacteriano. Una vez abierto el empaque, estas condiciones se intensifican si no se almacena correctamente.

CANVA

¿Lavar el jamón lo hace seguro para comer?

No. Lavar el jamón no elimina las bacterias que han comenzado a desarrollarse ni revierte el deterioro del producto. De hecho, enjuagar el jamón puede incluso propagar los microorganismos a otras superficies de la cocina si no se tienen precauciones, aumentando el riesgo de contaminación cruzada.

Además, la textura viscosa no es solo superficial. Es un signo de que el alimento ya ha comenzado a descomponerse internamente. Por tanto, aunque al lavarlo desaparezca la sensación “babosa”, eso no significa que el producto sea apto para el consumo.

¿Qué se debe hacer si el jamón está baboso?

La recomendación más segura es desechar el producto. Si el jamón ha cambiado de color, presenta mal olor o una textura anormal, es mejor no arriesgarse. Consumir alimentos en mal estado puede causar intoxicaciones alimentarias que afecten la salud, especialmente en personas con sistemas inmunológicos comprometidos, como niños, adultos mayores o personas enfermas.

CANVA

Para evitar que el jamón se eche a perder rápidamente, es importante seguir algunas recomendaciones de almacenamiento:

Refrigéralo inmediatamente después de comprarlo o abrir el paquete.

Guárdalo en un recipiente hermético o en su empaque original bien cerrado.

Evita tocarlo con las manos sucias o dejarlo expuesto al aire innecesariamente.

Verifica la fecha de caducidad y consume primero los productos más antiguos.

No lo congeles si ya está comenzando a descomponerse.

Aunque pueda parecer una solución práctica, lavar el jamón cuando está “baboso” no es recomendable ni seguro. Esta textura es una señal de que el alimento ya no está en condiciones óptimas, y consumirlo podría representar un riesgo para la salud. Ante la duda, lo mejor es desecharlo y prevenir posibles enfermedades.

BB