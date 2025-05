En días recientes, una fotografía de un supuesto billete de 5 pesos ha causado furor en redes sociales. Usuarios comenzaron a compartir la imagen asegurando que el Banco de México había lanzado una nueva denominación.

El billete luce auténtico, con detalles llamativos y tecnología de seguridad visible bajo luz ultravioleta, lo que llevó a muchos a pensar que estaba a punto de entrar en circulación.

¿Es verdad que hay un nuevo billete?

No. La pieza que se ha viralizado no es un billete nuevo ni tiene valor como moneda de curso legal. Se trata de un billete conmemorativo creado exclusivamente para celebrar el quinto aniversario de la Fábrica de Billetes ubicada en El Salto, Jalisco .

Fue producido en 2023 y entregado únicamente a empleados como recuerdo institucional.

¿Por qué tanta gente pensó que era real?

La confusión se debe a que este billete conmemorativo está fabricado con los mismos materiales y técnicas que los billetes verdaderos.

Tiene elementos de seguridad como tinta que reacciona a la luz ultravioleta y el logotipo del Banco de México. Todo esto hace que a simple vista luzca legítimo.

Sin embargo, un detalle lo delata: las leyendas que lleva impresas indican claramente que se trata de una pieza conmemorativa . Frases como “5º Aniversario Fábrica de Billetes Jalisco” dejan en evidencia su verdadero propósito: conmemorar, no circular.

No, no hay ningún billete de $5 nuevo. Es un espécimen conmemorativo de los 5 años de la Fábrica de Billetes del Banco de México en El Salto, Jalisco, y no es nuevo, salió en 2023. Es espécimen y no billete, ya que no tiene un valor facial. pic.twitter.com/KyDraWCAll— Pablo Casas Rábago (@PabloACasasR) May 16, 2025

No es dinero, es un homenaje

Este billete no fue diseñado para ser usado en transacciones ni ha sido emitido oficialmente como nueva denominación. Es un objeto simbólico y con valor únicamente dentro del contexto institucional. No encontrarás esta pieza en bancos ni cajeros, y mucho menos podrás usarla para pagar algo.

La viralización, un ejemplo de desinformación visual

Parte del problema radica en cómo se comparte contenido en redes sociales: sin contexto. Las fotos y videos del billete con luz UV circularon sin explicar su origen real, lo que hizo que muchas personas asumieran que era un nuevo lanzamiento del Banco de México. Esto muestra cómo un elemento visual convincente puede generar rumores rápidamente.

El Banco de México no ha emitido una nueva denominación. Lo que circula en redes es una pieza de colección, fabricada como reconocimiento interno para trabajadores, sin valor monetario ni función como medio de pago.

Si ves este supuesto “billete nuevo” en redes sociales, ya sabes la verdad: no es dinero, no es nuevo, y no estará pronto en tu cartera. Es solo una pieza conmemorativa, malinterpretada fuera de contexto.

