Cómo no engordar en Navidad: 3 trucos que te mantendrán en forma esta temporada

Diciembre es una de las fechas donde las reuniones familiares o con amigos comienzan a ser constantes con motivo de celebrar la Navidad, pues es la excusa perfecta para comer o cenar juntos y ponerse al corriente sobre todo lo que se hizo en el año que concluye y los planes para el que está por llegar.

Sin embargo, también conlleva comer de más en cada reunión y en ocasiones muy seguido, y para muchas personas que suelen cuidar su alimentación, estas fechas se vuelven un tanto complicadas, puesto que deben poner atención en lo que comen para no subir de peso.

Si estás leyendo esto y es tu caso, a continuación compartimos 3 tips que te ayudarán a comer sin sentirte culpable y que al mismo tiempo te ayudan a mantener tu peso ideal.

3 trucos que te mantendrán en forma esta temporada

Come sin pena

Las comidas navideñas solo las consumes una vez al año, no tengas miedo de experimentar con los bocadillos que te ofrezcan en las reuniones, así que intenta comer sin culpa y disfruta no solo de la comida sino, sobre todo, del momento.

Mantén la rutina

El que Navidad sea una fecha de reuniones no quiere decir que debes dejar de hacer todo lo que haces diario, no hablamos de te despiertes a las 6:00 horas de la mañana y hagas ejercicio, sino que no dejes de lado los hábitos que te permiten mantenerte en forma.

Bebe agua

Para que el cuerpo esté al 100% y no se sienta cansado, es necesario hidratarlo con agua potable. Además, si quieres evitar que las desveladas te cobren factura, beber agua y optar por bebidas naturales en lugar de alcohol le hará bien a tu organismo.

Por otro lado, el consumo de agua potable hará que tengas una buena digestión y eso te beneficiará para que no se te inflame el abdomen incluso después de una cena pesada.

Mantener el peso y la figura puede resultar muy importante para muchas personas, sigue estos tres consejos para que te sientas más cómoda y cómodo durante las cenas navideñas y puedas disfrutar como se debe.

