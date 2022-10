¿Tuviste una entrevista de trabajo y el salario que te ofrecen no te parece el mejor? Presentarse a este tipo de reuniones no es sencillo y resulta más complejo si requieres negociar tu sueldo desde un primer momento.

Recuerda que para pedir un mayor ingreso se requiere de una reflexión sincera sobre cuatro puntos: tu aportación a la empresa y qué recibes a cambio, la experiencia que tienes y, desde luego, tus metas de crecimiento.

Los factores para tener una respuesta positiva son diversos; sin embargo, sumará el contar con argumentos sólidos que te permitan manejar la negociación.Tener el trabajo de tus sueños con la remuneración que deseas es posible. Si todavía no te convences de ello, ¡pon en práctica estos 5 tips y compruébalo!

1. Define tus necesidades. Un dinero extra no le cae mal a nadie; sin embargo, ésta no es una razón de peso para demandar un mayor ingreso. Analiza tus prioridades en el ámbito profesional, laboral y personal, cuestiónate si ese aumento obedece a razones familiares o si las metas propuestas y responsabilidades a cargo superan la propuesta económica. Es fundamental que tus expectativas sean acordes a tus resultados dentro del puesto.

La importancia de tener claro la razón de un aumento te ayudará a preparar tu discurso y exponer tu argumento de manera coherente. No olvides refrendar el compromiso con tu cargo; toma en cuenta que la competitividad, el liderazgo, la calidad y las habilidades en comunicación serán determinantes para la evaluación.

2. Analiza a la empresa y tu puesto de trabajo. Investiga el mercado laboral, no sólo revises perfiles y puestos similares al tuyo en otras compañías, checa las actividades que desempeñan y redefine incluso tu cargo. Considera que los tamaños de las organizaciones son distintos, tu puesto puede realmente no ser el mismo en otro sitio. Conocer las tendencias te permitirá ser más objetivo al momento de tu petición.

3. Determina el precio de tu trabajo. Algunas empresas no están abiertas a negociar un salario con quienes están por unirse a sus filas; sin embargo, debes tener claro cuál es el rango de salario para el puesto al que aspiras y pedir lo justo. Compara el salario del puesto que te ofrecen con otros similares, pero ten presente tu experiencia y capacidad porque ello será un factor determinante frente al valor de tu trabajo y tu tiempo.

“Si bien las negociaciones no siempre están abiertas, existen excepciones, una de ellas es cuando tu capacidad y/o experiencia te permiten sobresalir lo suficiente como para llamar la atención de tus superiores, concediéndote no sólo un aumento de salario, sino otro rango laboral dentro de la empresa”, añade Roxana Kern, Co Founder y COO de Talently

4. Muestra confianza. Elabora una guía y ensaya tu discurso antes de comenzar la negociación; puedes incluir una lista de éxitos y objetivos alcanzados, así como el impacto y la satisfacción que representa la consecución de esas metas. En general, puedes hacer un resumen de tu experiencia y logros y presentar las razones por las que pides un aumento.

Dedica el tiempo necesario para prepararte, de esta forma podrás comunicar de manera objetiva tus logros y aspiraciones. Los buenos argumentos podrán justificar una solicitud de este tipo. Entre los aspectos más valorados destacan la iniciativa en el desarrollo de tareas, la resolución de conflictos y la responsabilidad. Considera que se trata de un proceso personal, por ello debes evitar compararte con tus ex o futuros compañeros.

5. Contempla beneficios e incentivos. Los beneficios que te pueden brindar no siempre serán monetarios, sino complementarios, tal vez sí un aumento económico no es viable, puedes negociar otras ventajas como: vales de despensa, seguros médicos o seguros de vida, descuentos en comercios con convenios, flexibilidad de horarios, facilidad para adquirir un carro, estudios, por mencionar algunos.

El último paso es esperar la respuesta, aunque algunos la dan de manera inmediata, suele establecerse un tiempo para evaluar la solicitud. Si al final la resolución es negativa, lo que debes considerar es salir de la reunión o responder el correo con una promesa de mutuo acuerdo donde le den seguimiento a tu solicitud; por ejemplo, si te solicitan alcanzar alguna meta en especifico en tu trabajo, coloca un período de evaluación en el cual puedan conocer tu interés por este aumento y te tengan presente. De esa manera te respaldas en que, si en el lapso establecido no hay modificaciones, es momento de buscar nuevos retos laborales.

