¿Qué tan malo para la salud es comer sopa instantánea todos los días?

Si disfrutas de las sopas instantáneas por su bajo costo y la rapidez con la que se preparan, es importante que conozcas qué ingredientes contienen y si realmente es seguro comerlas a diario.

Las sopas instantáneas, de aroma inconfundible, suelen ser una alternativa económica y práctica para quienes tienen prisa y poco tiempo para cocinar algo más elaborado, siempre que se consuman de forma ocasional. No obstante, es bueno saber que están elaboradas principalmente con carbohidratos provenientes de la pasta, además de contener grasas y proteínas en distintas proporciones. Su aporte energético puede variar entre 29 y 300 kilocalorías por porción, e incluyen sodio y altas cantidades de glutamato monosódico, el aditivo responsable de su característico sabor.

Si bien, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) considera que este potenciador de sabor es seguro cuando está presente en alimentos, se dice que si se consume en grandes cantidades puede ocasionar dolores de cabeza, sudoración, y hasta taquicardia, pero esto no se ha comprobado.

Por otro lado, estudios publicados por el portal Healthline indican que el alto contenido de sodio presente en las sopas instantáneas, pero sobre todo, cuando se consumen de manera frecuente o incluso de forma diaria, puede llevar a la larga a problemas cardiovasculares, renales y osteoporosis.

Las sopas que se elaboran de manera casera, y que se combinan con ingredientes naturales como carne de pollo, verduras y tortilla, son siempre una opción más sana para comer antes de ir a la escuela o al trabajo.

Siempre es recomendable acudir con un especialista en salud cuando tengas dudas sobre tu alimentación, ya que podrá orientarte sobre las porciones adecuadas que debes consumir diariamente de tus platillos favoritos.

