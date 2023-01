Desde hace siete años, Cloe desarrolló una iniciativa especial donde a través de alianzas con artistas mexicanos entre los que destacan Claudio Limón, Guillermo Flores, Olga Zuno, Fer Quirarte, Enrique Pichardo y Tana Gaxiola, lanza de forma anual una colección de edición limitada llamada Cloe Gallery, la cual fusiona el arte y la moda a través de piezas que se convierten en un ícono coleccionable y de tradición para quienes gustan portar una pieza de galería, fuera de ella.

Para este 2023, el artista seleccionado es el diseñador industrial Alex Siordia, originario de Jalisco, quien trabaja en sus procesos creativos con formas simples y colores brillantes, complementando dos disciplinas para la creación de sus obras: La ilustración y el desarrollo de objetos utilitarios.

Alex Siordia, artista y diseñador industrial tapatío, lanza esta colección inspirada en su pieza My life is in your hands, basada en las musas de su vida. ESPECIAL/CLOE.

Siordia tiene una extensa y exitosa carrera, ha colaborado con marcas alrededor de Estados Unidos y Latinoamérica, llevándolo a convertirse en el artista del año para protagonizar esta colección rodeada de propuesta visual, innovación y estilo que convierte cada pieza en una obra de arte portable.

Cloe Gallery es una de las iniciativas más interesantes en la industria, por lo que esta colección plasma todo el talento de la artista en siluetas que marcan tendencia internacional y cubren los estándares más altos de la moda.

Pieza de la colección My life is in your hands de Alex Siordia. ESPECIAL/CLOE.

La obra que se puede ver plasmada en esta colección especial que se llama My life is in your hands, la cual es un homenaje a las personas que funcionan como detonadores en la vida de cada persona, aquellas que son musas y motor para vivir, trabajar y seguir creando y que va muy de la mano de la filosofía de Cloe al tener a la mujer como su principal inspiración.

Al respecto, Alex Siordia comenta que “esta obra está inspirada en los recuerdos acerca de la influencia que ejercieron en mí, las mujeres de mi vida. Desde las mujeres que me educaron y me vieron crecer hasta las mujeres que me hicieron bailar, dibujar, crear. De eso se trata la vida, de generar vínculos para recordar momentos que nos marcan para siempre”.

Pieza de la colección My life is in your hands de Alex Siordia. ESPECIAL/CLOE.

La creatividad y el arte son parte del ADN de Cloe, y es por ello, que cada colección nace con una gran naturalidad y conexión especial con los artistas. El arte une y ayuda a romper barreras, embellece el espíritu e inspira. En Cloe se piensa que el arte debe formar parte de la vida cotidiana, debe acompañar en todo momento en cualquiera de sus expresiones. Vivirlo en el diseño o en la fuerza de un trazo, en el color o en un detalle que genere una emoción.

Esta colección consta de ocho piezas: Tote bags, crossbody, sneakers, zapatos, carteras y más. Mismas que ya están disponibles en todas las boutiques Cloe y en línea.

Con información de Cloe.

XM