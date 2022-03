Cinco tendencias nupciales

Se prevé un boom de bodas para este año, ya que se acumularán las bodas que en los últimos años no se celebraron, sumadas a las nuevas bodas.

Arranca la primera temporada de bodas del año y es que en este 2022 se superará el número de bodas que vimos en los últimos tres años, ya que la pandemia hizo que bastantes celebraciones se pospusieran, pero en 2022 finalmente se llevarán a cabo. Con más del 30% de registros de fechas de bodas vs 2019, se prevé un boom de bodas para este año, ya que se acumularán las bodas que en los últimos años no se celebraron, sumando las que ya originalmente se planeaban para este 2022.

Photo by Evelina Friman on Unsplash



La actividad nupcial se está normalizando y de la mano de esto, ha habido un aumento de demanda del servicio de wedding planners con un 17% más que en 2021 y 5% más que en 2019, indicio de que la agenda de los proveedores este año será una de las más llenas.



¿Y qué novedades no tradicionales veremos en los enlaces de este año? Si bien algunas de las tendencias que hemos visto en años pasados permanecerán este 2022, hay otras que salen de lo habitual y que, de hecho, casi no se habían visto antes. En este artículo, comentaremos las cinco principales.



Tendencias no convencionales



Las diferentes alternativas que hay para celebrar una boda permiten cumplir las necesidades y gustos de cada pareja. Es por eso que actualmente, muchas parejas apuestan por celebraciones menos tradicionales. Este año, podemos destacar 5 y se dejan conquistar por nuevas tendencias que no son las habituales.

1. Bodas entre semana

Encontrar una fecha de boda no ha sido tarea fácil para las parejas que se han comprometido a partir del 2020 puesto que varias se iban posponiendo y aplazando a este año. Por ello, muchas parejas han optado por celebrar su unión en un día entre semana. Y es que las bodas en miércoles o jueves tienen algunas ventajas, entre ellas, que los precios suelen ser un poco más asequibles comparado con una boda de fin de semana. Otra ventaja que tienen es que las bodas celebradas entre semana pueden alargarse hasta el fin de semana, lo cual nos lleva a la siguiente tendencia.

Photo by Nathan Dumlao on Unsplash

2. Wedding weekend en bodas destino

Celebrar bodas en destinos que queden a pocas horas en coche de las ciudades en las que residen las parejas y los invitados, permitirá continuar con la celebración todo el fin de semana. De esta manera se aprovecha el viaje todo el fin de semana en aquel Pueblo Mágico, además de que permitirá a los novios seguir conviviendo con sus invitados fuera del contexto del banquete.

Foto: Bodas.com.mx / Antonio Malverde

3. Wedding Brunch

El wedding brunch ha sido tendencia entre quienes quieren celebrar su boda con un grupo más reducido de personas y en un ambiente chill. Éste no sustituye al gran banquete, sino que es un pequeño evento en paralelo, que puede celebrarse antes o después de la celebración mayor.

Se puede convocar a las personas que no asistirán al gran banquete, pero que igualmente se quiere festejar con ellos, por ejemplo, con compañeros de trabajo o amigos de la universidad. De igual forma puede llevarse a cabo al día siguiente de la boda (en el caso de las wedding weekend) para seguir conviviendo con un grupo más reducido de amigos.

El código de vestimenta es más chic-casual, y el horario de celebración puede ser entre las 11 y la 1 de la tarde. Con respecto al look nupcial, las novias se pueden decantar por vestidos cortos o midi. La decoración floral no podrá faltar y en el menú se considerará una variedad de platillos y se sustituirá el pastel de boda por cupcakes.

Foto: Bodas.com.mx / Adelaida Catering, Fusión MX Catering, Momentos Catering

4. Porciones individuales gourmet

Esta tendencia empieza a verse en las bodas celebradas durante la pandemia y consta de reemplazar el gran banquete por pequeñas porciones gourmet de alimentos de calidad, así como de vino en maridaje. También se podrá ver barra de sushis y postres refinados, por ejemplo macarrones. A pesar de ser porciones individuales, la presentación de estos, se usan elegantes bandejas de servicio y otros elementos estilizados.

Photo by Heather Barnes on Unsplash



5. Bodas personalizadas y creativas

Esta tendencia se caracteriza por tener el estilo de cada pareja en varios aspectos de la boda a través de la personalización de diferentes elementos, rompiendo muchos conceptos tradicionales. Se puede ver por ejemplo, papelería nupcial con ilustraciones de los novios o en la decoración, añadiendo toques con elementos muy personales que reflejen la historia de la pareja.

La personalización se ve aplicada también en la selección del banquete, donde las parejas eligen un menú según la comida favorita de los novios, indicando en el menú la importancia de ese platillo para la pareja o incluso servir el vino que disfrutaron en su primera cita. También notaremos más la presencia de foodtrucks o puestitos de street food que los novios disfrutan mucho, sobre todo para la tornaboda por ejemplo, elotes y esquites, tacos o papitas preparadas.

Photo by Daniel Lloyd Blunk on Unsplash



Sea que veamos tendencias tradicionales y comunes o nuevas y poco habituales, lo que es seguro es que habrá muchísimas bodas este año y gracias a esto la agenda de los proveedores estará llena.



Con información de Bodas.com.mx

