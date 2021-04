Chrysler Pacífica 2021, más moderna, segura y familiar que nunca

Han pasado alrededor de cuarenta años desde que Lee Iacocca creara un éxito como lo fue aquella primera generación de lo que serían las minivan en Estados Unidos; un producto que hoy en día sigue tan vigente que su legado da músculo a la firma Chrysler en México, mientras el sedán 300 poco a poco se apaga ante la inmensa oferta de camionetas en el mercado.

Pero entremos en materia. Fuimos hasta la Hacienda San Juan Opichén en Mérida, Yucatán, con un bello escenario natural enmarcado por álamos y cenotes, así como una construcción que conserva parte de la historia de Yucatán con un museo que nos lleva a ese estilo francés e inglés de aquellas viejas casonas que datan del año 1773, para la presentación oficial de la Pacifica 2021. Aquí vimos de cerca los cambios que se centran en la fascia, la cual deja de ser curveada y ahora adopta trazos más lineales y firmes que la hacen ver más ruda. Lo mismo sucede con la parrilla que se separa de los faros y vuelve a una tradicional vista sin dejar de ser moderno. Los faros son de LED, así como las renovadas calaveras que se unen al portón trasero, y por supuesto, los rines son de 18 o 20 pulgadas de diámetro, dependiendo de la versión.

Máximo equipamiento. La versión Platinum ofrece el nuevo Uconnect 5 y diversa tecnología de conectividad mediante Android Auto, Apple CarPlay y Amazon Alexa, por ejemplo. EL INFORMADOR/M. Castillo

Diseño interior y equipamiento

En esta renovación Chrysler ofrece dos niveles de equipamiento en la Pacifica 2021: Limited y Platinum, siendo esta última la que estrena cosas como el sistema Uconnect 5 con pantalla de 10.1 pulgadas en el tablero central, conexión inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay, así como Amazon Alexa, navegación GPS y cuadro de instrumentos de 7 pulgadas.

Para los pasajeros posteriores encontramos dos pantallas independientes HD de 10 pulgadas cada una, puertos HDMI, reproductor para DVD y Blu-Ray, sus respectivos audífonos inalámbricos y un exquisito audio proporcionado por Alpine y sus 13 bocinas distribuidas por todo el habitáculo. El techo es panorámico, los asientos calefactables en la primera y segunda fila y una peculiar cámara interna llamada “Famcam” para echar ojo a los asientos posteriores y no perder de vista lo que sucede allá atrás, principalmente con los niños, además la apertura eléctrica de las puertas laterales y climatizador en tres zonas, son parte de las amenidades.

Esta minivan puede llevar hasta ocho pasajeros cómodamente sentados y para protegerlos ofrece diversos sistemas de seguridad y asistencias en la conducción: 8 bolsas de aire, monitoreo de punto ciego, alerta de tráfico cruzado, asistente de estacionamiento automático y sensores adelante y atrás ayudan en las maniobras de estacionamiento. La cámara de reversa tiene visión de 360 grados con distintos ángulos a elegir desde la pantalla central, pero también tenemos asistencias inéditas como detección de peatones, asistencia de mantenimiento en el carril y alerta de colisión frontal con freno autónomo de emergencia.

Famcam. En la pantalla izquierda se selecciona el asiento exacto que queremos ver con más detalle y se muestra en el recuadro de la derecha. EL INFORMADOR/M. Castillo

Hay algo en esta minivan que la hace única y es el sistema Stow’N Go Assist con Auto Return de primera fila. No es otra cosa que un sistema inteligente de plegado de asientos; por ejemplo, en la primera fila los asientos de conductor y copiloto se desplazan al máximo hacia adelante con oprimir un botón en el pilar B detrás de ellos, y al volver a oprimirlo éstos vuelven a su lugar. Los asientos de la segunda fila se almacenan bajo el piso y queda un piso plano. Lo mismo sucede con la cajuela donde se ocultan los asientos de la tercera fila.

En la consola central ahora pasa de 4 litros a 7.6 litros de capacidad, con compartimentos guardaobjetos, portavasos iluminados y cargador inalámbrico. Por otro lado, los terminados son de lujo, pues el volante cuenta con forro de piel bitono y es calefactable, así como el panel de instrumentos con bisel y que al tacto los plásticos son suaves. Retrovisor electrocrómico, freno de estacionamiento electrónico, 12 puertos USB, tomas de corriente de 12 V, toma de corriente de 115 V con conector doméstico y alternador de 220 AMP, complementan la larga lista de equipamiento.

Buen manejo. La oferta mecánica es armoniosa y pudimos experimentar la conducción de Mérida a Cancún en ella. EL INFORMADOR/M. Castillo

¿Qué tal se maneja?

El manejo es una de las cosas que mantienen vivo a un segmento que si bien es pequeño, ofrece lo suficiente para la tan extensa oferta de autos que tenemos en México. Esta minivan no escatima en potencia y buen aplomo, pero sobre todo apuesta por una cabina que fue desarrollada para ser más silenciosa gracias al Sistema de Cancelación Activa de Ruido (ANC).

Manejamos desde Mérida hasta Riviera Maya en un trayecto de casi 5 horas, no se espanten, hicimos una parada en la Zona Arqueológica de Cobá para estirar las piernas y disfrutar de un sitio de relevancia histórica en México. Al volver a conducir, concluimos que existe el sabor de este tipo de vehículos que si bien son grandes (esta pesa 1.96 toneladas, mide 5.17 metros de largo por 2.29 metros de ancho y 1.77 metros de alto, así como una distancia entre ejes de 3.08 metros), también se desplazan con soltura por una carretera como la que nos lleva a la costa, que no es nada exigente y prácticamente no tiene curvas, pero lo interesante fue experimentar precisamente lo que alguien con una familia pequeña o grande puede vivir en un trayecto, pues encontramos comodidad, entretenimiento, buen rendimiento de combustible que de acuerdo con cifras oficiales hace 8 km/l en ciudad y 11.9 km/l en carretera.

En general, el motor (que sigue siendo el mismo) es un confiable V6 Pentastar de 3.6 litros que por años ha dado satisfacciones en su momento a clientes de FCA hoy Stellantis, con 287 caballos de potencia y 262 libras pie de torque, acoplado a una caja automática de 9 velocidades, la cual tiene un dinamismo como ninguna que hemos podido manejar y envía toda su fuerza al eje delantero de manera efectiva. Aunado a una dirección eléctrica precisa, reactiva y una suspensión independiente en ambos ejes que es muy confortable, mejor de lo que imaginábamos, nos entregaron un manejo ideal para trayectos largos como el que realizamos.

Stow n’ go. Esto la hace única a la Pacifica gracias a su capacidad para almacenar los asientos y aumentar el espacio de carga. EL INFORMADOR/M. Castillo

Frente a sus rivales

La competencia no es mucha pero sí muy dura. Exactamente en esta Chrysler Pacifica 2021 Limited Platinum que manejamos y cuesta 1’020,000 pesos, hoy va a la caza de la Honda Odyssey que solo se oferta en versión Touring con motor V6 de 3.5 litros, 280 HP y 262 libras-pie de torque, con caja automática de 10 velocidades.

Por otro lado, con la versión de entrada Pacifica Limited, va a la caza también de la Toyota Sienna cuya oferta se ha concentrado en motorizaciones híbridas en todas sus versiones y se la pone difícil a sus rivales con precios que están entre 699,900 pesos y 899,900 pesos, con motor L4 de 2.5 litros que junto al motor eléctrico generan en total 240 HP y 175 libras-pie de torque, con transmisión automática de seis velocidades. Sin embargo, en la Sienna hay cosas como barra de torsión atrás, entre otros elementos en el equipamiento, tecnología y terminados que justifican su menor precio.

Mario Castillo/CDMX-Mérida-Cancún

A jugar. Los pasajeros posteriores pueden acceder a una serie de aplicaciones gracias a una tienda virtual. EL INFORMADOR/M. Castillo

Versiones y precios

Pacifica Platinum: 1’020,000 pesos.

Pacifica Limited: 940 mil pesos.

TOMA NOTA

La más segura de la industria y algunas diferencias

La nueva Chrysler Pacifica 2021 ofrece 97 sistemas de seguridad de serie, lo que la convierte en el producto más recomendable para la familia. Por otro lado, las diferencias entre las versiones Limited y Platinum se centran en rines de distintos tamaños, la ausencia del Uconnect 5 y menos asistencias de seguridad, así como no tener las pantallas traseras en la versión de entrada.